El Xerez Féminas visita al Sanluqueño en otro clásico de la Segunda Andaluza

Anna Zamudio conversa con sus jugadoras en un entrenamiento en el campo de La Granja.

El Xerez Féminas se mide este domingo (13:00) al Atlético Sanluqueño en el campo de fútbol Las Palmeras. La cuarta jornada de la Segunda Andaluza femenina repite este duelo que en las últimas ocho temporadas ha tenido resultados dispares y se ha convertido en todo un clásico. En la 24/25 ambos encuentros se saldaron con dos empates, a dos en Sanlúcar y a cuatro en Jerez.

El equipo de Anna Zamudio llega a esta cita tras una semana donde se ha trabajado en los desajustes que conllevaron la derrota ante el Cádiz, mientras que el Sanluqueño encara el compromiso en su campo después de golear a domicilio al Algeciras B por cero goles a cuatro.

Las xerecistas no podrán disponer de Frías, expulsada por doble amarilla el pasado fin de semana, que es junto a Olga la máxima realizadora del Xerez Féminas.

Las cadetes defienden el liderato

Por su parte, el equipo cadete defiende el liderato de la Primera Andaluza ante un duro rival como es el Córdoba CF, que viene de derrotar al Granada por tres goles a cero. El cuadro de Abraham Pavía en continuar la progresión de juego que viene experimentando desde el inicio de liga y que le mantiene como equipo invicto de la máxima categoría cadete junto a UD Almería y Málaga CF.

Mientras, el cadete B vuelve a jugar en La Canaleja el próximo domingo a las 9 de la mañana frente al Trebujena CF.