El Xerez Féminas busca la cuarta consecutiva frente al Cadistas de la Isla

El Xerez Féminas pretende lograr la victoria este domingo a partir de las seis de la tarde en el Complejo Municipal Manuel Gómez Castro de San Fernando y ante el CD Cadistas de la Isla. De conseguirlo encarrilaría cuatro victorias consecutivas a la espera de la última jornada el 15 de marzo frente al Bazán Grupo Empresa, tras la que se disputará la fase por el título provincial.

Este domingo las xerecistas se enfrentan a un equipo que les venció en la primera vuelta por cero goles a dos aunque llegan a este tramo de liga de manera diferente ya que el equipo de Anna Zamudio es tercero a un punto del Atlético Sanluqueño y ocho con respecto a un Cadistas que ocupa la cuarta plaza, aunque aún quedan por disputarse partidos aplazados.

El equipo de Anna Zamudio ha preparado este encuentro para contrarrestar las deficiencias detectadas en las últimas jornadas pese a seguir sufriendo los problemas derivados de la falta de campos de entrenamientos ya que debe acudir los lunes al campo de fútbol 7 situado junto a Córner 4 mientras que miércoles y jueves debe desplazarse hasta San Isidro del Guadalete, donde siguen dando todas las facilidades al club xerecista.

Por su parte, el equipo cadete viaja este domingo a la capital jiennense para enfrentarse al Real Jaén en la décimo séptima jornada de la Primera Andaluza. El partido se disputará desde las cuatro de la tarde ante un equipo al que venció en la primera vuelta por seis goles a uno, donde remontaron el gol inicial de las jugadoras jiennenses.

El choque puede ser engañoso ya que aunque el Xerez Féminas lucha por mantener, como mínimo, la quinta plaza de la clasificación y el Real Jaén quiere salir de los puestos de descenso, no se puede salir al terreno de juego confiadas en la victoria. Y es que el equipo de Abraham ha sufrido varios momentos de desconexión que le ha costado puntos.