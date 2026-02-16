El Xerez Féminas se impone por 1-3 al Arcos y certifica su clasificación

El Xerez Féminas se impuso por 1-3 al Arcos CF el pasado domingo en un choque muy complicado donde las locales no pusieron nada fácil la victoria xerecista. Los goles de Candela; Lety, de penalti, y de Yadira, por parte visitante y el tanto local de Ana Isabel, sirvieron para que las xerecistas ratificarán su participación en la siguiente fase de cruces entre los dos grupos de la Segunda Andaluza en Cádiz en lucha por el título provincial.

Todos los goles se lograron en la segunda parte en un partido donde ambos equipos sufrieron las consecuencias de un arbitraje muy protestado.

La definición de los puestos de la segunda fase estarán en disputa en las próximas jornadas. Sólo el líder Cádiz CF tiene clara su posición; mientras que Atlético Sanluqueño y Xerez Féminas se disputan la segunda plaza. La cuarta plaza la ocupa, por el momento, Cadistas de la Isla.

Este grupo tiene que recuperar la jornada 16, aplazada por la sucesión de borrascas, jornada que se disputará el 8 de marzo y donde descansa el equipo de Anna Zamudio. Las xerecistas disputarán su partido aplazado contra Cadistas de la Isla el próximo fin de semana en San Fernando.

Además, la última jornada de liga se disputará el domingo 15 de marzo en horario unificado para los partidos donde estén en juego las primeras o las últimas plazas. Por lo tanto, a las xerecistas le faltan los partidos contra Cadistas y contra Bazán Grupo Empresa para finalizar la fase regular.

Por otra parte, el equipo cadete del Xerez Féminas, de Primera Andaluza, dejó escapar dos puntos de La Granja en el partido disputado frente al Granada CF. El punto, de todas formas, alza al Xerez Féminas a la quinta posición de la tabla con diez jornadas aún por disputarse empezando el domingo 22 a las cuatro de tarde frente al Real Jaén CF en tierras jiennenses. El cadete B logró la victoria ante el Guadalcacín por 4-2, con los tantos xerecistas de María, Aroa y Manuela en dos ocasiones.