El Xerez Féminas cae en Cádiz víctima de sus errores y acusando la falta de campos de entrenamiento

El Xerez Féminas perdía este fin de semana ante el Cádiz CF por cuatro goles a dos en partido de la Segunda Andaluza senior disputado en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz, pagando en parte las consecuencias de la falta de campo para entrenamientos durante la semana lo que obligaba a cambiar no solo de instalaciones sino también de tipo césped.

En cuanto al partido, el equipo cadista mostró una gran efectividad en ataque convirtiendo en gol sus ocasiones mientras que las xerecistas pagaron a falta de acierto de cara a portería y cierta descoordinación en defensa que provocó los dos goles cadistas de la primera parte, llegándose al descanso con un dos a cero y es que la falta de conexión xerecista se notó también en ataque al incurrir en fuera de juego en claras opciones de ataque.

En la segunda parte el Xerez Féminas continuaba atacando viendo fruto con el gol de Marta que servía para reducir la ventaja cadista hasta llegar a los diez últimos minutos donde se alternaron los goles de ambos conjuntos para el definitivo cuatro a dos fruto de los dobletes de Naomí y Yanira para el Cádiz y Marta para el Xerez Féminas.

Por su parte, el equipo cadete sucumbía en su visita a la Ciudad Deportiva del Sevilla FC por tres goles a cero y es que el Sevilla es el segundo máximo goleador de la categoría detrás del Betis dejando cara su capacidad goleadora en la primera parte con los tantos de Sofía, Irene y María. Pese a la derrota, el equipo de Abraham Pavía se mantiene entre los cuatro primeros equipos de la Primera Andaluza en una temporada histórica que acaba en su primera vuelta el próximo fin de semana cuando reciba en La Granja al primer clasificado, un Málaga CF que aún no conoce la derrota esta temporada.

Además, el Cadete B lograba una gran victoria en su visita al UD Los Barrios por cero a tres con goles de María, en dos ocasiones, e Irene. El equipo alevín también lograba la victoria por cuatro goles a uno ante el Algeciras FS, gracias a los tantos xerecistas de Yanira, Valentina y el doblete de Alma.