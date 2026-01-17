El Xerez Féminas se juega la segunda plaza contra el Sanluqueño

El Xerez Féminas lucha por rehacerse de la derrota ante el Cádiz CF y de las consecuencias de las semanas de entrenamientos itinerantes para recibir al Atlético Sanluqueño este domingo a las cuatro de la tarde en las instalaciones de La Granja con la segunda posición de la clasificación en juego.

En el partido de la primera vuelta, las xerecistas perdieron por dos goles a uno en un partido muy igualado y bronco por lo que las xerecistas deben apostar por la victoria y por más de un gol para superar a las sanluqueñas y ganar el diferencial de goles entre ambos equipos.

Anna Zamudio ha entrenado con sus jugadoras esta semana en la pradera hípica de Chapín, en el campo municipal de San Isidro y en el anexo Pepe Ravelo, por lo que apenas ha podido trabajar sobre césped artificial, la superficie habitual de la Segunda Andaluza y con el riesgo de lesiones que hay para jugadoras que no son profesionales. Aún así, confía en poder desplegar su juego característico para superar en velocidad al Atlético Sanluqueño.

Por su parte, el cadete recibe este sábado a las cuatro de la tarde al líder de la Primera División, un Málaga CF que se mantiene como único equipo invicto de la categoría. Abraham Pavía sigue confiando en las posibilidades de su equipo en una temporada que ya está siendo histórica liderando la clasificación buena parte de la primera vuelta y en lucha directa con los mejores equipos de Andalucía. Con este encuentro, el cadete del Xerez Féminas cierra la primera vuelta para iniciar la segunda parte de la liga el próximo fin de semana frente al Betis.