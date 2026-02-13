Xerez Féminas reanuda la competición visitando al Arcos

El Xerez Féminas, tras las suspensiones de partidos y la incertidumbre creada por las borrascas sufridas en la provincia, visita este domingo al Arcos CF para disputar a las 12 el partido correspondiente a la penúltima jornada del Grupo A de Segunda Andaluza senior.

En el partido de la primera vuelta las xerecistas de Anna Zamudio vencieron a las arcenses por un contundente 9 a 2 aunque en la segunda vuelta se está produciendo una mayor igualdad general entre los equipos por lo que no se espera goleadas de ese tipo.

El Xerez Féminas afronta esta jornada en tercera posición de la tabla con 27 puntos con nueve victorias y cuatro derrotas, frente a un Arcos CF que es penúltimo con 8 puntos tras dos victorias, dos empates y diez derrotas. La última jornada de la liga regular está prevista para el 15 de marzo y en este mes de diferencia se disputarían los partidos y jornadas que se han tenido que suspender por las incidencias meteorológicas.

Posteriormente, los ocho equipos con mejor coeficiente de los dos grupos participarán en la fase por el título provincial en eliminatorias a doble partido desde los cuartos de final.

Por su parte, el Xerez Féminas cadete de Primera Andaluza recibe este sábado a las cinco de la tarde al Granada CF en la jornada 16, con cinco puntos de ventaja para las xerecistas que ocupan la sexta plaza de la clasificación seguidas por las granadinas.

El equipo xerecista afronta ahora una fase de liga que le debe ser propicia si mantiene el nivel de juego y resultados de la primera vuelta donde ya ganaron al Granada por cero a uno. El equipo de Abraham Pavía llega a este encuentro tras perder con Betis y Sevilla y empatar con el Málaga en una sucesión de los partidos más complicados de la liga.