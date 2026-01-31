Xerez Féminas recibe este domingo al Algeciras a las siete de la tarde en el Anexo de la Juventud

El Xerez Féminas afronta el partido de la jornada 15 sin entrenar por el cierre de instalaciones por los efectos de las borrascas. El encuentro se disputa este domingo a las siete de la tarde en el Anexo de la Juventud con la vista puesta en recuperar sensaciones tras la suspensión de la jornada anterior ante el Cadistas de la Isla por el mismo motivo de la ausencia de entrenamientos.

En la primera vuelta el equipo de Anna Zamudio fue superior en La Menacha con un marcador de 0 goles a 4 y necesita afianzar su juego ante un rival que en teoría no debe poner muchas dificultades para lograr la victoria xerecista. Para ello, el Xerez Féminas debe salir al césped con la máxima concentración, que ha fallado en encuentros anteriores, para no dejar ventaja a un equipo el Algeciras B, que cuenta sus partidos por derrotas con solo dos goles a favor y 21 en contra.

El conjunto de Zamudio debe sumar los tres puntos para mantener las opciones de clasificación a la siguiente fase en la mejor posición para afrontar los cruces con el Grupo 2 de la Segunda Andaluza antes de la jornada de descanso que debe afrontar al conformar su grupo un número impar de equipos.

Xerez Féminas volverá a contar con jugadoras de un equipo cadete que no tiene competición este fin de semana en Primera Andaluza pero que la semana pasada perdía con el Betis por un gol a tres en un choque muy disputado y tenso donde las xerecistas de Abraham Pavía merecieron más, sobre todo, en una segunda parte donde dispusieron de claras oportunidades de gol.

Por otro lado, el Xerez Féminas cadete B juega este domingo a las dos de la tarde frente al CD Algeciras FS también en el anexo de La Juventud. Los equipos alevines de fútbol 7 y fútbol sala no tienen competición este fin de semana.