El Xerez Féminas supera al Cadistas de la Isla y se mantiene segundo

El Xerez Féminas ha logrado una agónica victoria frente al CD Cadistas de la Isla en el partido aplazado de la décimo cuarta jornada de la Segunda Andaluza senior donde hizo valer el gol de Bea, que supo a poco por las numerosas ocasiones de ataque generadas pero que al final del partido supo a gran victoria ante un Cadistas que se volcó al ataque en el último tramo del encuentro. Los tres puntos logrados en San Fernando aúpan al equipo de Anna Zamudio a la segunda plaza de la clasificación de su grupo con cinco puntos de ventaja con respecto a un Atlético Sanluqueño que se ve obligado a ganar sus partidos aplazados.

Al Xerez Féminas solo le queda un partido para finalizar la fase regular de la temporada que se disputará el 15 de marzo en una última jornada con horario unificado para los partidos donde haya algo en juego. En tres semanas las xerecistas recibirán al Bazán Grupo Empresa, equipo al que venció por un gol a dos en la primera vuelta.

Por su parte, el equipo cadete de Primera Andaluza volvía a vencer al Real Jaén por un gol a tres con los tantos de Caye, Marta y Celia logrados en una primera parte eficaz de las de Abraham Pavía que en la segunda parte recibió el tanto de la local Nerea. Esta victoria asienta al Xerez Féminas entre los cinco mejores equipos andaluces detrás de las canteras de los clubes más relevantes de Andalucía como Málaga, Sevilla, Betis y Almería.

Aún así quedan por disputarse aún nueve jornadas donde seguir demostrando la mejora de resultados tras cinco jornadas sin vencer. El equipo xerecista volverá a jugar el próximo foin de semana fuera de Jerez. Será el domingo 1 de marzo a partir de las 13.30 horas. Cantera. El cadete B también conseguía la victoria ante el Escuela Bahía San Fernando por un gol a dos, con doblete de Sulayma, para mantenerse en la primera posición de la clasificación. Por su parte, el equipo alevín empataba a dos frente al Guadalcacín con los tantos xerecistas de Kawtar y Ema Antonella.