El Xerez DFC B recibe al líder, el Guada viaja a Trebujena y el Jerez Industrial no juega hasta el lunes

Sólo dos equipos han ganado sus partidos en el grupo gaditano de la Primera Andaluza, Barbate y CD Rota y en tercer posición, liderando un trío perseguidor se encuentra el Jerez Industrial, que esta semana se ha quedado sin entrenador tras la dimisión de José Manuel Mena para aceptar una oportunidad laboral. El cuerpo técnico que venía trabajando con el jerezano sigue al frente del equipo tal y como anunció el club en un escueto comunicado: Tras la renuncia de José Manuel Mena, el Jerez Industrial CF quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a toda su afición. El proyecto deportivo sigue en pie y la plantilla continuará trabajando bajo la dirección del cuerpo técnico actual, garantizando la máxima estabilidad y compromiso".

De esta forma afronta el equipo industrialista el tercer compromiso de la temporada, que le mide en Chapín a la UD Roteña. El encuentro se disputa el lunes a partir de las 20:30 horas, dado que el Xerez DFC tiene preferencia de elección por el convenio que tiene suscrito con el Ayuntamiento de Jerez y su Área de Deportes. El equipo industrialista llega al encuentro con 4 puntos sumados tras el empate sin goles del debut frente al Ciudad de Cádiz y la goleada 1-4 al Puerto Real en el Virgen del Carmen. Ahora, se enfrenta a una UD Roteña que tras perder el derbi con el Rota en el primer partido de liga, enmendó la plana venciendo 3-1 al Chiclana B.

De los otros dos equipos jerezanos en la Primera Andaluza, el primer que juega es el Xerez DFC B y ante un hueso duro como es el Barbate, líder tras vencer al Guadiaro en la primera jornada y hacer lo propio la pasada semana contra la UD Algaida. Los xerecistas, por su parte, perdieron en el debut frente a la Algaida y en la jornada anterior vencían en Trebujena con un gol en el descuento. El encuentro arranca a las 12:45 en las instalaciones deportivas de La Granja.

Por último, el Guadalcacín también juega este domingo (19:00 horas) desplazándose precisamente a Trebujena, equipo que por segunda semana consecutiva juega en casa. Los de David Navarro perdieron en la jornada inaugural frente al Tarifa (3-0) y en la segunda fecha sumaban la primera victoria venciendo 2-1 al Taraguilla. Ahora intentarán sumar a domicilio en un Antonio Temblador 'Barrios'.

La tercera jornada tiene los siguientes horarios:

Domingo

Rayo Sanluqueño - Puerto Real (12:00)

Rota - Algaida (12:00)

Chiclana B - Guadiaro (12:30)

Xerez DFC B - Barbate (12:45)

Tarifa - Ciudad de Cádiz (18:30)

Trebujena - Guadalcacín (19:00)

Taraguilla - Arcos (19:00)

Lunes