El Xerez Toyota se deja el liderato en Melilla (4-4)

El Xerez Toyota Nimauto no ha podido conservar una jornada más el liderato del Grupo V de Segunda B y se lo ha dejado en Melilla tras empatar a cuatro en un encuentro intenso y con alternativas al Nueva Era, una escuadra de la mitad de la tabla, pero que en su cancha siempre es difícil de batir y es una de las que no ha perdido. Los de Isco Torres, que comenzaron perdiendo, fueron capaces de darle la vuelta al marcador, pero los norteafricanos nivelaron la contienda con una diana en los últimos segundos. Con este pasito atrás, el equipo se coloca tercero (20 puntos) porque ElPozo Murcia B está fuerte, le endosó un contundente 9-0 al Mengíbar y es primero con 22 puntos, los mismos que Avanza Jaén, que no quiso ser menos y también vapuleó al colista Real Sociedad Pantera por 9-1.

Desde el pitido inicial, tanto Nueva Era como Xerez Toyota, que llegaba con la importante ausencia del goleador Álex Constantino, salieron a por el partido y exhibieron un bonito juego. Los locales abrieron el electrónico con una diana de Yusef (13') con una falta que mandó a la escuadra, a la que respondió Toté, que asumió el rol de su compañero ausente. Con tablas (1-1), pero con intensidad y alternativas, llegó el descanso.

Tras el paso por vestuarios, los locales apretaron y se marcharon en el marcador gracias a los tantos de Álex Segura (26') y Dover, que colocaba al Nueva Era 3-1 arriba. Isco agitó el árbol, le puso las pilas a sus jugadores y el Xerez Toyota mejoró. Tote recortó distancias a la media hora (3-2), Joselito empató dos minutos más tarde (3-3) y Kike, a dos del final, ponía el 3-4. Lo más complicado estaba hecho y el partido parecía que no se iba a escapar. Los melillenses, sin embargo, arriesgaron y Ali estableció el definitivo 4-4 en los últimos segundos. Decepción para una escuadra que acarició el triunfo después de sufrir para remontar. Ahora, ya sólo queda pasar página y esperar la visita en el Ruiz-Mateos el próximo fin de semana del ADYO Asociación Deporte y Ocio, un equipo que se encuentra en descenso.