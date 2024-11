El Xerez Toyota pone en juego el liderato en un exigente partido en Melilla

Isco Torres no se fía del Nueva Era, pero espera un triunfo en Melilla pese a los contratiempos.

Jerez/El Xerez Toyota Nimauto afronta este sábado (17:15) en el pabellón Guillermo García Pezzi un importante y complicado duelo ante el Nueva Era Melilla, correspondiente a la novena jornada del Grupo V de Segunda B. Los xerecistas, que la pasada jornada sufrieron, pero se impusieron a Bujalance en el Ruiz-Mateos (3-1) y recuperaron el liderato (19 puntos), deben superar un exigente test frente a una escuadra norteafricana instalada en la mitad de la tabla con diez puntos, pero que no conoce la derrota en su pista.

Los azulinos se encuentran empatados a puntos en lo más alto de la tabla con ElPozo B y Avanza Jaén, pero cuentan con una mejor diferencia de goles. Aspiran a sacar tajada de este duro desplazamiento y no lo tendrán fácil para seguir primeros. El cuadro jiennense recibe al colista Real Sociedad Pantera y el combinado murciano encara uno de los encuentros más atractivos de la jornada, ya que debe medirse al Mengíbar, quinto con 17 puntos, que de ganar superaría al filial.

La semana de entrenamientos ha sido buena para el Xerez Toyota, que cuenta ya con las altas desde hace un par de jornadas de Joselito y Tote, y ha estado marcada por la buena noticia de la recuperación de Chano, que ya trabaja con el grupo, pero aún está falto de ritmo y los técnicos van a esperar antes de convocarle por primera vez. Por contra, Isco Torres cuenta con la notable baja de Álex Constantino, máximo goleador del equipo y del grupo con 14 dianas.

Isco, sin confianzas y con ganas

El entrenador del Xerez Toyota no se fía del rival y advierte que el partido será "complicado, ante un rival que no conoce la derrota en su cancha y que en las ocho jornadas que llevamos disputadas sólo ha perdido dos partidos y ambos lejos de su pista. Se han reforzado bastante tras mantener la categoría y han incorporado a jugadores de nivel, algunos de la península, que le dan un plus a nivel deportivo".

Lamenta la ausencia de Constantino porque "nos complica las cosas, ya que es nuestro goleador. De todos modos, tenemos una plantilla amplia, de garantías, para buscar los tres puntos, que es nuestra intención, y continuar en lo más alto de la tabla. Los puestos altos están en un puño, con cinco equipos en dos puntos, y tenemos que estar muy concentrados para lograr nuestro objetivo".

Por último, no olvida la derrota en Melilla de la pasada campaña, una circunstancia que "aumenta nuestras ganas de hacer un gran partido, ante un adversario que siempre en su casa se lo pone difícil a cualquiera. La temporada pasada no sacamos nada positivo de allí y es un partido que tenemos marcado en el calendario. Lo teníamos bien encarrilado todo para ganar y, finalmente, perdimos. Queremos resarcirnos de aquel revés, aunque ha pasado tiempo no lo olvidamos".