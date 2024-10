El Xerez Toyota desperdicia un 3-0 y cae en la Copa del Rey contra el Social Energy (3-4)

El Xerez Toyota Nimauto ha caído eliminado en la prórroga de la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Social Energy de Alcalá de Guadaira. Los jerezanos han desperdiciado un 3-0 a favor, se les ha atragantado el juego de cinco de los sevillanos, que en un visto y no visto igualaban la contienda a tres goles, resultado con el que se llegó al tiempo extra. En la prórroga, Andresito veía la segunda amarilla a falta de 16 segundos y los azulinos tenían que afrontar ese tiempo con sólo tres jugadores en cancha, además del portero, situación que aprovechó Buendía para hacer el 3-4 sin que diera tiempo para más. Aquí se acaba la aventura copera de un Xerez Toyota Nimauto que ha acusado en la rotación las bajas de jugadores tan importantes como Joselito y Tote.

No estuvo nada cómodo el Xerez Toyota Nimauto en los primeros compases del partido. La presión alta del Social Energy hacía estragos a la hora de sacar el balón jugado desde atrás y en esa faceta se echaba de menos la tranquilidad que da Joselito, ausente como en las últimas jornadas de liga. El equipo sevillano presionaba alto, recuperaba rápido pero también le costaba llegar con peligro a la meta de Kako. Todo lo contrario que al Toyota, que cuando robaba salía rápido a la contra. Tras un tiempo muerto de Isco Torres mediada la primera parte comenzó a cambiar la decoración del encuentro, si bien antes Buendía reclamaba un gol que los colegiados no otorgaron. El remate en el área pequeña del máximo goleador del Grupo 5 de Segunda B la pasada temporada no rebasó del todo la línea de meta y ahí se quedó la protesta.

A partir del minto 10 comenzó a soltarse el Toyota y a emerger Adri en la portería visitante. Le negó el gol a Álex Constantino, Buendía perdonaba el 0-1 en una clarísima oportunidad de las que no suele fallar y Constantino se topaba con el palo derecho en un virulento zurdazo que escupió la madera. Adri se lució a tiro de falta de Andresito y todavía tuvo tiempo para reaccionar desde el suelo en el rechace que cazó Joselu.

Dos goles en tres minutos

El partido había virado hacia los intereses del equipo jerezano, pero Adri sostenía a los suyos hasta que de manera desafortunada el Alcalá encajaba el 1-0 en un saque de esquina botado por Pablo que desvió Manu Fernández hacia su portería, entrando el balón por el primer palo sin que Adri lo pudiera evitar. El gol sentó como un bálsamo al Xerez, que pudo hacer el 2-0 en una contra que no supo culminar Andresito. No falló el equipo de Isco en la siguiente que tuvo. Manu Orellana recuperó el balón lanzándose al suelo en tres cuartos de cancha, jugó un tuya-mía con Andresito y remataba con la derecha batiendo a Adri.

Con el 2-0, Social Energy pasó a jugar los últimos minutos en situación de cinco, Kako le negó el tanto a Ale Mendoza y el Toyota se defendió bien en inferioridad para llegar al descanso con una buena ventaja de dos goles que, ni mucho menos, era definitiva.

Constantino no logra superar a Adri. / Manuel Aranda

La segunda mitad comenzó con una clarísima ocasión para los azulinos. Manu Orellana le 'robó' la cartera a Buendía estando como cierre y ante Adri lanzaba al palo izquierdo. A continuación, era Joselu el que perdonaba el tercero tras recibir de Christian y también probaba Álex Constantino en un tramo de inicio de segunda parte en la que el Xerez Toyotas Nimauto salió con mucho más brío que en la primera.

Tercero de Andresito y remontada visitante

Se mascaba el tercero y llegaba a los 26 minutos tras una gran jugada que culminaba Andresito tras recibir de Kike, que perdonaba el cuarto instantes después en pleno vendaval de los locales con un Ruiz-Mateos entregado y disfrutando de su equipo. Pasó a jugar Social Energy de cinco arriesgando ya el todo por el todo intentando acortar distancias para meterse en la eliminatoria. Y como la mejor defensa es un buen ataque. Isco también ordenó a su equipo jugar de cinco, estando a punto de llegar el cuarto en una oportunidad de Joselu que desbarartó Adri. Joselu se volvió a topar con el palo en un lanzamiento de falta.

Siguió jugando de cinco el Social Energy y encontró su premio a siete minutos del final tras una buena triangulación que culminaba Emilio Buendía con un zurdazo que alojaba a la izquierda de Kako. El meta azulino, lesionado, tenía que dejar su puesto a Juaki y lo primero que hizo el portero xerecista fue sacar de dentro el segundo de los sevillanos, un trallazo de Alberto que entró como una exhalación en la portería jerezana. Con el 3-2 a falta de cinco minutos el partido entraba en una fase incierta, con los visitantes embalados y los jugadores del Xerez Toyota nerviosos y durándole muy poco el balón.

El Ruiz-Mateos registró una gran entrada. / Manuel Aranda

La grada lo sabía y apretaba animando a los suyos, pero el jerezano Chicho aprovechaba un error defensivo para empatar el partido. En un visto y no visto, se pasaba del 3-0 al 3-3 y con un Alcalá lanzado y un Xerez Toyota muy tocado. Siguió jugando de cinco Social Energy, Ale Mendoza lanzaba al larguero y acto seguido Jaime Ramos al palo en un toma y daca continuo. Acabó pidiendo la hora el equipo de Isco Torres, que al menos pudo aguantar las últias acometidas visitantes para forzar la prórroga.

Tiempo extra

Salió Social Energy de cinco y casi lo aprovecha el Totoya en un balón largo que peleó Jaime Ramos, cuyo disparo lo sacaba Alberto lanzándose al suelo cuando ya se cantaba el gol. Adri le hizo un paradón a Christian y el rechace le caía a Orellana, quien de media chilena estrellaba el balón en el larguero. Poco más de sí dio la primera parte de la prórroga y en la reanudación, Kako evitaba el cuarto de los sevillanos y Jaime Ramos fallaba a puerta vacía. Andresito veía la segunda amarilla a 16 segundos del final, que tenía que jugarlos el Toyota con sólo tres jugadores más el portero y Buendía aprovechaba la superioridad para hacer el 3-4 a falta de 9 segundos. No hubo tiempo para más y el equipo jerezano caía en esta segunda ronda tras desperdiciar un 3-0 a favor.