La segunda plaza, en juego en el derbi entre Xerez Toyota Nimauto y Cádiz Virgili

El Polideportivo Ruiz-Mateos se vestirá de gala este sábado a partir de las 20:15 horas para acoger uno de los partidos más esperados de la temporada: el derbi provincial entre el Xerez Toyota Nimauto y el CD Virgili Cádiz, correspondiente a la séptima jornada de Liga. Un encuentro con sabor especial que ha sido designado por la entidad azulina como ‘Día de Ayuda al Club’, una jornada clave para fomentar el respaldo de la afición y llenar las gradas del pabellón jerezano.

El conjunto dirigido por Isco Torres afronta el derbi en un buen momento competitivo. El Xerez Toyota Nimauto se mantiene invicto en lo que va de temporada, ocupando la segunda posición de la tabla clasificatoria tras empatar a domicilio (4-4) frente a ElPozo Ciudad de Murcia en la pasada jornada. Por su parte, el CD Virgili Cádiz llega a Jerez como tercer clasificado, justo por detrás de los azulinos, después de firmar también un empate ante Construcciones Pinatar B.

El técnico xerecista, Isco Torres, valoró positivamente el punto conseguido en Murcia, aunque reconoció que el equipo no comenzó bien el partido. “Fue un punto valioso el que conseguimos en Murcia. No iniciamos bien, cometimos errores de atención e intensidad defensiva ante un rival con calidad y eso lo acabamos pagando. A partir del 3-0, tras el tiempo muerto, el equipo reaccionó y mostró carácter. Supimos circular bien el balón, aprovechar los espacios y empatar un partido que se había puesto muy cuesta arriba”, explicó el entrenador azulino.

Torres destacó también la capacidad de reacción y la fortaleza mental del grupo. “El equipo tuvo la calma necesaria y se mostró competitivo incluso en los momentos más complicados. En Liga seguimos sin conocer la derrota, y eso tiene mucho mérito. Ahora toca corregir errores y preparar a conciencia el derbi. Queremos que el Ruiz Mateos sea una fiesta y brindar una nueva victoria a nuestra afición”, señaló.

El técnico subrayó que afrontan la semana “con ganas, ilusión y optimismo”, convencidos de que el equipo seguirá en la buena línea mostrada hasta ahora. “Tenemos que intentar seguir haciéndonos fuertes, trabajar bien durante toda la semana y dar lo mejor de nosotros en este partido tan especial ante nuestro público”, añadió.

Precios

Con el objetivo de facilitar la asistencia, el club ha establecido una política de precios accesible para todos los aficionados. Los socios Premium podrán acceder de forma gratuita, mientras que el precio para socios adultos será de 4 euros y para socios infantiles (de 5 a 14 años) también será gratuito. Los no socios adultos pagarán 6 euros y los no socios infantiles 4 euros.

La venta anticipada está disponible desde el lunes 20 al viernes 24 de octubre en dos puntos habilitados. En la oficina del Xerez Deportivo FC (Av. Alcalde Jesús Mantaras, 1, Local 2 – frente a Chapín) podrán adquirir sus entradas tanto socios como no socios, en horario de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00. Además, en Vilovape (Icovesa, Avda. Soleá nº2 – frente a la parada de taxis) se podrán comprar entradas de forma exclusiva para no socios, con horario de lunes a jueves de 10:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00, y el viernes de 10:30 a 14:00 y de 17:30 a 22:00. Desde el club se anima a toda la familia azulina a participar en este ‘Día de Ayuda al Club’ para apoyar al equipo en un choque que promete intensidad, rivalidad y espectáculo sobre la pista.