El Xerez Toyota debe superar al Nawter Blanca para lograr su cuarto triunfo consecutivo

Jerez/El Xerez Toyota Nimauto regresa al Ruiz-Mateos este domingo (12:15) para medirse al Nawter Blanca FS, un rival mal clasificado, con sólo tres puntos -un triunfo en cinco partidos- y en la decimosegunda plaza, con un sólo objetivo, encadenar su cuarta victoria consecutiva tras su gran golpe sobre la mesa en Jaén la pasada jornada frente a Avanza (0-1) después del revés encajado en la Copa del Rey contra el Energy Alcalá dilapidando una importante ventaja de tres goles (3-4 en la prórroga). Los de Isco Torres están bastante fuertes en la competición doméstica -Grupo V de Segunda B-, tienen una docena de unidades y están a tres del líder, el filial de ElPozo, que tiene 15, ha hecho pleno y es el único que no ha perdido.

El triunfo este domingo -los azulinos suelen jugar los sábados por la tarde, pero han fijado el choque un día después por la Procesión Magna de este sábado- no será el único aliciente, los xerecistas podrían dar un paso al frente en la tabla si el líder no supera al complicado Avanza en su pista. Es difícil, pero no imposible.

El entrenador isleño ha recibido esta semana una buena noticia. Tote, uno de sus jugadores importantes que aún no ha podido debutar porque estaba lesionado, entrará en la convocatoria y es más que probable que tenga sus primeros minutos. No está al cien por cien, pero los técnicos quieren probarle para que vaya recuperando sensaciones y nivel competitivo. Por contra, volverán a seguir la cita desde la grada Chano y Joselito.

Isco: "No podemos fiarmos de la clasificación"

Isco, al igual que sus jugadores, espera el partido con ganas y lo califica de "importante. Nos medimos a un recién ascendido, pero se trata de un equipo de una zona con mucha tradición de fútbol sala, con jugadores que han militado en esta categoría en anteriores temporadas en otros clubes y con otros que incluso han pasado por escuadras de superior categoría. Sólo tiene tres puntos en su casillero, pero es cuestión de tiempo, necesita afianzarse en la categoría y vendrá a Jerez con la intención clara de ganar. Tenemos que estar preparados y no podemos fiarnos de la clasificación, sabemos que tiene potencial para más".

Bajo su punto de vista, su equipo se encuentra "bien, en nuestra línea, volvemos a casa después de la derrota en Copa, pero con una buena racha en liga. Como hicimos la pasada temporada, debemos hacernos fuertes en el Ruiz-Mateos y sumar de tres en tres para estar lo mas arriba posible. Ahora, somos segundos, pero la primera plaza no está lejos. Insisto, estamos deseando que llegue el domingo para disfrutar con nuestra gente y brindarles otra victoria en casa".

Los socios tienen acceso gratis al encuentro, mientras que las entradas para el público en general tendrán un precio de cinco euros para adultos y tres euros para los niños. El ambiente en el Ruiz-Mateos, como en cada partido de local, promete ser espectacular, con una afición que debe llevar en volandas a su equipo para pelear por el sueño que la pasada temporada se le escapó en la final del play-off en Lugo.