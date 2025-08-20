El Xerez Toyota 25/26 echa a andar con el reto de volver a pelear por el ascenso

El Xerez Toyota Nimauto ya ha echado a andar. El equipo de Isco Torres , la pieza sobre la que se cimenta el proyecto por tercera campaña seguida, ha iniciado este lunes con sesiones de entranamiento en el Polideportivo Ruiz-Mateos la pretemporada con la mirada puesta en el debut liguero, fijado para el sábado 13 de septiembre en casa ante la UD Alchoyano en un atractivo derbi contra una escuadra recién ascendida que entrena el jerezano Jesús Azurmendi. Los xerecistas también conocen ya a su primer rival en la Copa del Rey, La Palma FS, un combinado onubense al que tendrán que medirseel 17 o el 18 de septiembre.

El técnico azulino ha explicado sobre el mes de preparación antes del arranque de la competición que se trata de una pretemporada corta pero intensa, con sesiones exigentes y varios partidos de preparación que permitirán llegar al estreno oficial "en las mejores condiciones". Torres subrayó que, pese a lo breve del calendario, "queremos aprovechar cada entrenamiento y amistoso para que los jugadores se acoplen, se conozcan y adquieran ritmo competitivo".

En este sentido, el equipo disputará tres amistosos: el 26 de agosto frente al CD Alcalá de Guadaíra FS como visitante, el 29 de agosto recibiendo en el Ruiz-Mateos a la UA Ceutí, y el 5 de septiembre nuevamente en casa ante el Málaga FS, en el marco del XII Trofeo Joaquín García. Además, está previsto un partido de entrenamiento interno que completará la preparación.

Torres reconoció que la plantilla es "corta, no muy amplia", pero señaló que está "bien formada en todas sus posiciones" y cuenta con juveniles que deberán dar un paso adelante tras su gran campaña en División de Honor. El entrenador indicó que quiere dar protagonismo a esos canteranos y que los nuevos fichajes se integren rápido en la dinámica del grupo.

Respecto a los objetivos, el entrenador fue claro: aún es pronto para hablar de ascenso, aunque sí confía en que el equipo peleará por estar arriba. "Lo importante es competir cada día, mantenernos en la zona alta y a partir de ahí soñar con cotas mayores", aseguró.

Con esta combinación de experiencia, juventud y ambición, el Xerez Toyota Nimauto afronta un nuevo curso con la determinación de seguir dando guerra y mantener su sello competitivo.

La plantilla

El plantel mantiene parte del bloque del pasado curso, ya que han renovado Joselito, Manu Orellana, el goleador Álex Constantino, Jorge, Kako y Juaki, y han llegado hasta el momento David López, un cierre con experiencia que formó en las canteras del Alchoyano y el Jerez 93; el ala-cierre Chicho, que cumula sobrada experiencia en la élite en equipos como Benicarló, Zaragoza, Palma Futsal y Betis entre otros y que ha defendido la camiseta en el Social Energy Alcalá en los últimos cursos; el pívot Emilio Buendía, que es todo un referente ofensivo, con olfato goleador, fortaleza física y juego de espaldas; y José Grimaldi, que regresa a la entidad. Por contra, se han despedido jugadores como Jaime Ramos, Pablo Sucino, Chano, Andresito o Pablo Salado.