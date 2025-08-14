El Xerez Toyota Nimauto ya conoce a su rival en Copa del Rey, La Palma FS

El Xerez Toyota Nimauto ya conoce a sus rivales de liga para la temporada 25/26 en el Grupo 5 de Segunda B y también de Copa del Rey. La RFEF ha dado a conocer tanto el calendario de la competición doméstica como el sorteo de la primera eliminatoria del torneo del k.o.

Los azulinos tendrán que jugarse su pase a la siguente ronda de la Copa frente al cuadro onubense de La Palma del Condado FS de Tercera División. En esta primera fase han entrado en el sorteo 42 equipos de Segunda B y Tercera División y han quedado cinco exentos, Infantes FS, CD Boomerang, AD Rioja Sala, Gran Canaria FS y Malta 97. Los enfrentamientos, a partido único, se han determinado por proximidad geográfica, tal y como determinan las normas reguladoras y bases de competición de los torneos de tútbol sala.

La primera ronda se disputará los días 17 y 18 de septiembre y en los duelos, al ser equipos de diferentes categorías, ejercen como locales los de la inferior. En caso de empate tras los 40 minutos de juego, se disputará una prórroga de dos tiempos de tres minutos y, si persiste el empate, se lanzarán penaltis.

El Xerez Toyota ya participó en Copa la pasada temporada, superó la primera eliminatoria goleando al Sportig Atlético en Ceuta por 4-8 y cayó de forma sorprendente en el Ruiz-Mateos en la segunda ronda contra el Social Energy Alcalá por 3-4 en un partido que ganaba por 0-3 y que se le escapó en la prórroga.

Calendario de liga

Pero no sólo tine rival para la Copa del Rey, el cuadro xerecista también conoce ya el calendario de liga, que arranca una semana antes que la competición copera. Los azulinos abren el fuego en el Ruiz-Mateos con un atractivo derbi. Recibirán el 13 de septiembre al UD Alchoyano de Alcalá de los Gazueles que entrena el jerezano Jesús Azurmendi y que el pasado curso ascendió por primera vez a Segunda B. El técnico completó al frente del plantel una campaña magnífica en Tercera y entró en la historia del club dando el salto a la tercara categoría nacional y consolidando un proyecto que ha ha ido creciendo poco a poco. Otra de las citas atractivas para los aficionados, el duelo ante el Cádiz Virgili llegará en la séptima jornada, primero en Jerez.

Mientras, los de Isco Torrres cerrarán la competición, en la que parten con el objetivo de dar el salto a Segunda División tras quedarse a las puertas los dos últimos ejercicios en los que disputó sin fortuna el play-off, contra el SIMA Granada también en casa el 2 de mayo de 2026.

Calendario de liga del Xerez Toyota para la temporada 25/26. / Xerezdfc.com

Partidos (local y visitante)