El Xerez Toyota Nimauto adelanta a este viernes su partido contra el filial de ElPozo

El Xerez Toyota Nimauto afronta este viernes a partir de las 20:45 en el Ruiz-Mateos un partido importantísimo en la pelea por clasificarse para el play-off de ascenso por tercer año consecutivo. El equipo de Isco Torres recibe en casa al filial de ElPozo, tercero en la tabla clasificatoria con 37 puntos, a tres del cuadro jerezano aunque con un partido más. El Polideportivo de Icovesa debe ser el de las grandes tardes, una olla a presión y la directiva quiere contribuir a ello con una promoción de 2 entradas por 5 euros en venta anticipada.

El partido es crucial para el objetivo del Toyota. Los jerezanos son segundos en una clasificación que domina con mano de hierro el Mengíbar y suman 3 puntos más que el filial murciano, plagado de jugadores internacionales de los escalafones inferiores de la selección y que no pierde desde el pasado 13 de diciembre cuando también caía en la provincia contra el Cádiz Virgili, cuarto en la tabla con 36 puntos y con un partido pendiente. Y es que la pelea por las tres primeras posiciones está en un puño. Cabe recordar que esta temporada sólo se clasifican para el play-off de ascenso los tres primeros -en anteriores temporadas fueron los cuatro primeros-, y el campeón del grupo tiene el premio de pasar exento a la segunda fase. De ahí la importancia de los puntos que se ponen en juego este viernes en el Ruiz-Mateos.

Llamamiento para que la afición arrope este viernes a su equipo en el Ruiz-Mateos. / Miguel Ángel González

Por otro lado, no hay acuerdo entre clubes para jugar el aplazado del pasado fin de semana entre el Pinatar B y el Xerez Toyota Nimauto y será la RFEF la que decida cuándo se disputa este encuentro. El club jerezano, que tiene que realizar un desplazamiento muy largo, propuso la fecha del 20 o 21 de marzo, fin de semana en el que no hay competición por la disputa de la Copa de España. Sin embargo, Pinatar no ha aceptado, proponiendo a su vez que el partido se disputase el Martes o Miércoles Santo, una fecha que el club azulino no acepta al tratarse de días laborables que impiden a varios jugadores viajar. La otra fecha libre en el calendario corresponde al Sábado Santo o Domingo de Resurrección, cuando tampoco hay liga. Será finalmente la RFEF la que fije la fecha del encuentro.