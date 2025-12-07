Mengíbar, mucho líder para el Xerez Toyota Nimauto (2-4)

El Xerez Toyota Nimauto ha perdido el primer partido de la temporada en el Ruiz-Mateos y ha sido a manos del Mengíbar, un sólido líder que ha demostrado en Jerez por qué está destacadísimo en la clasificación. El duelo fue igualado en la primera mitad, aunque acabó con 0-1 gracias a un golazo de Dani Martín. La clave del encuentro estuvo en un penalti fallado por Buendía y dos goles seguidos de los jiennenses. Del posible 1-1 se pasó al 0-3 en apenas dos minutos. Ya con juego de cinco, los visitantes sentenciaron y Orellana y Buendía maquillaban el resultado. Con este marcador, el Mengíbar se mantiene al frente de la tabla, ahora con 36 puntos y 11 más que el Cádiz Virgili, que adelanta al Xerez Toyota Nimauto. Los de Isco Torres ocupan ahora la tercera posición con 24 puntos, por los 23 de Bujalance y los 22 de Sima Granada.

Dos claras

El encuentro comenzó con una clarísima oportunidad para el Toyota. Apenas habían transcurrido unos segundos de juego cuando Manu Orellana conectaba con Joselito en un pase largo que el isleño bajaba con el pecho y sin dejar botar el balón lo elevaba por encima del meta visitante, pero el remate se iba lamiendo el poste izquierdo de la portería jiennense. La segunda también fue para el cuadro de Isco, en botas de Manu Orellana, que estrellaba su lanzamiento en el poste.

Dani Martín anotó el 1-0. Un golazo. / Samuel Vega

Pudo cambiar ahí el sino del partido, pero los locales no acertaron y poco a poco el Mengíbar fue entrando en el choque, comenzando a merodear la portería de Juaki, quien emergía con varias paradas de mérito para mantener el empate sin goles. En el toma y daca, Constantino también estuvo cerca de hacer el primero con un zurdazo que se iba desviado y a David López se le marchaba por varios palmos un remate con la diestra.

Paradones de Juaki

Juaki volvía a hacerse grande en la portería ante Pedrolas en un uno contra uno, pero no podía evitar a tres minutos del final de la primera parte el 0-1. La jugada tuvo su inicio en una recuperación de Emilio Buendía para los locales, su pase lo interceptada un defensa y se montaba una rápida transición que acababa con disparo de Herrera a la madera. El rechace lo recogía Dani Martín, tuvo todo el tiempo para engatillar con la derecha y clavar el balón casi en la escuadra.

El Toyota pidió penalti por una mano dentro del área visitante y en la siguiente acción Emilio Buendía fallaba un tres contra uno lanzando fuera con todo a favor. A minuto y medio del final, Juaki evitaba el 0-2 con un paradón a Dani Martín y antes del bocinazo de nuevo intervenía para negarle el gol al Mengíbar.

Buendía falla un penalti

Tote tuvo la primera oportunidad para empatar a poco de comenzar la segunda mitad, pero el derechazo del isleño se marchaba junto al palo. El Toyota pudo empatar en la siguiente desde el punto de penalti por una mano de Michu. Lanzó Buendía muy mal al medio y Rafa López repelía. El rechace le caía al pichichi del equipo azulino, que tampoco acertaba en segunda acción aunque bastante forzado.

Tote intenta marcharse de un rival. / Samuel Vega

Parecía que el Toyota empataría rápido en una de tantas que estaba teniendo pero el jarro de agua fría cayó a los cinco minutos con el 0-2. Michu disparaba al palo y el rechace lo aprovechaba Miguel Ángel para marcar a portería batida con Juaki en el suelo. Apenas un minuto después y con el Toyota tocado en la moral, Mengíbar establecía el 0-3. Michu se fue con una velocidad y facilidad pasmosa de Constantino, cedía a Carlos y este marcaba a puerta vacía.

Sentencia

Isco pidió tiempo muerto y pasó a jugar de cinco, pero la defensa en caja del Mengíbar se cerraba perfectamente y a la contra llegaba el cuarto, obra de Portu desde su cancha. Inmediatamente, Manu Orellana hacía el 1-4 rematando de cabeza en el segundo palo. Con nueve minutos por delante, había tiempo para intentar la machada, aunque el juego de cinco no funcionó en esta ocasión y sólo Buendía, a 13 segundos del final, anotaba el segundo de los locales.