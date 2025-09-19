El Xerez Toyota Nimauto, obligado a reaccionar

Obligado a reaccionar y, sobre todo, a mostrar unas mejores sensaciones que en los dos primeros partidos oficiales de la temporada. Así afronta el Xerez Toyota Nimauto el primer desplazamiento liguero, encuentro que disputa este sábado a partir de las seis de la tarde en el Polideportivo José Pérez Pozuelo contra el Bujalance, uno de los equipos y de las canchas más duras de las que se van a encontrar los de Isco Torres a domicilio esta temporada en el Grupo 5 de Segunda División B.

Los azulinos no han arrancado nada bien la campaña 25/26. En la primera jornada, frente al Alchoyano del jerezano Jesús Azurmendi, sólo pudieron sumar un punto aunque fueron los visitantes los que más y mejores opciones tuvieron para haber estrenado el casillero de triunfos. Lo peor, no obstante, estaba por llegar. El miércoles, el equipo que dirige por tercera temporada consecutiva el isleño Isco Torres fue vapuleado por La Palma, una escuadra de Tercera División, en la primera ronda de la Copa del Rey. Un siete a uno sonrojante que apeaba al Toyota Nimauto a las primeras de cambio del torneo del K.O.

Así que el cuadro jerezano llega a esta segunda jornada con alguna urgencia y, sobre todo, con la obligación de limpiar la mala imagen mostrada durante algunos minutos del primer encuentro frente a los de Alcalá de los Gazules y, por encima de todo, del paupérrimo encuentro en tierras del Condado onubense. Toca levantarse para sumar la primera victoria y mirar el futuro con algo más de optimismo, además de ir ganando en confianza tras este inicio que nadie esperaba teniendo en cuenta que se ha mantenido la base de la plantilla de la pasada campaña aderezada por dos fichajes de postín como son Chicho y el goleador Buendía.

Enfrente estará un Bujalance que en la primera jornada sacaba un punto en su visita al SIMA Granada, club que la pasada temporada perdía la categoría y que la ha recuperado después de la renuncia del Jaén Paraíso Interior B. Los cordobeses lograron la permanencia la pasada temporada con 30 puntos, 7 por encima de los puestos de descenso, y esta campaña intentarán no sufrir tanto para mantener la categoría.