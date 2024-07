Jerez/El Xerez Toyota Nimauto continúa con su 'plan renove' de cara a la temporada 24/25 en Segunda B, en la que tendrá el reto de volver a pelear por el ascenso, después de haberse quedado el pasado curso a un pasito tras una temporada sobresaliente. La entidad apostó en primer lugar, incluso antes de finalizar la competición regular, por seguir confiando en Isco Torres como capitán del barco y luego optó por la renovación del veterano guardameta Juaki , que fue la primera.

Los siguientes azulinos en ampliar su vinculación con el conjunto azulino son tres pesos pesados, pilares básicos para el técnico la pasada temporada: Jaime Ramos, Álex Constantino, Tote y Christian. Por contra, deja de pertener al club Samu Pérez, que llegó en el mes de marzo para aportar su granito de arena a la consecución del objetivo del ascenso a Segunda División.

Jaime Ramos, descaro en las alas

El jerezano Jaime Ramos, tras su paso por Melistar FS, cumplirá su quinta campaña en la primera plantilla azulina. El jugador se ha mostrado "feliz. A nivel personal, tengo grandes expectativas, creo que tenemos todos los ingredientes para vivir un año igual o mejor que el anterior y, sobre todo, la ilusión por conseguir el ascenso del que tan cerca nos quedamos. Todos nos queremos quitar esa espinita. Viene una temporada ilusionante".

La afición jugó un papel importante en el ascenso y no se olvida de ella. "Hay poco que decirle, nos diferencia de cualquier otro club de la categoría y es nuestro mayor tesoro. Simplemente, quiero animar a nuestros seguidores a seguir acudiendo al pabellón porque estoy seguro de que va a disfrutar mucho esta temporada".

Ramos seguirá aportando un año más desborde, regate, velocidad y descaro en las alas del equipo xerecista.

Álex Constantino, el rey del gol

Por su parte el 'dandy' xerecista Álex Constantino es una de las apuestas fuertes. La temporada pasada anotó la friolera de 56 goles, aportando, además de su definición, calidad, técnica, visión de juego, desborde.

Constantino es feliz en Jerez y confiesa que "me he sentido muy bien acogido por todos los estamentos del club y tengo muchas ganas de seguir y ayudar a conseguir el objetivo marcado. Este año será el nuestro, no tengo dudas" y ha añadido que "a la afición también tengo que agradecerle que aportara su granito de arena durante toda la temporada pasada. De cara a la próxima, la necesitamos y debe creer en nosotros desde el principio. Estoy deseando aportar muchos goles al equipo para dar alegrías a todos".

Tote seguirá visitiendo la camiseta del Xerez Toyota un curso más. / Xerezdfc.com

Tote, el líder del vestuario

Y las alegrías de la afición no se quedan ahí. El cañonero isleño Jorge Alba 'Tote' también sigue. Fue uno de los artífices de la gran temporada pasada, un líder en el parqué y en el vestuario y anotó 41 goles, siendo una pieza fundamental en el juego de 5 de los pupilos de Isco. Inteligente en la pista y potente físicamente está llamado a ser otro de los grandes protagonistas el próximo curso.

El isleño espera "formar un equipo que permita hacer una gran temporada, para ser protagonistas en el grupo. Ojalá la afición siga respondiendo como siempre, ayudó mucho durante toda la liga y en el play-off de ascenso llenando el Ruiz-Mateos hasta la bandera. Esperamos devolverle todo el cariño y el apoyo a base de resultados".

Christian, un caterano polivalente

Por último, el Xerez Toyota también ha confirmado la renovación del jerezano Christian y cumplirá así su novena temporada en la entidad. El canterano xerecista fue pieza fundamental en todas las variantes de juego practicado por el equipo de Isco durante la pasada campaña. Su potencia, compromiso, despliegue físico y posicionamiento táctico en defensa y ataque lo convierten en uno de los jugadores más completos de la categoría.

"Estoy muy contento por la renovación, este año volveremos a intentar repetir el papel de la temporada pasada, confío en ello. Por mi parte, seguiré dando todo por el club de mi corazón", ha asegurado el jerezano, que también ha tenid palabras de cariño para la afición: "Le pido que siga a nuestro lado, como siempre, su apoyo y aliento son fundamentales para nosotros, es una gozada escucharla desde la pista”.