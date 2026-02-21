El Xerez Toyota se queda con la miel en los labios en el derbi frente al Cádiz Virgili (3-3)

Como era de esperar, el derbi entre el Cádiz Virgili y el Xerez Toyota Nimauto, tercero contra segundo disputado en el Pabellón Ciudad de Cádiz, no ha defraudado. El duelo ha tenido de todo, emoción, tensión, momentos de buen fútbol sala, incertidumbre en el marcador y, finalmente, reparto de puntos que contenta más al cuadro de Isco Torres, que mantiene los 4 puntos de ventaja sobre los amarillos.

Emilio Buendía fue el primero en poner a prueba al meta cadista en un golpe franco al que respondió bien Hilario. Acto seguido, llegaba el 1-0 en una pérdida de balón de los visitantes. Óscar Lojo 'leyó' a la perfección el pase horizontal que iba hacia Joselito, interceptó el esférico, se plantó ante Manu Aguayo, al que sentaba para marcar a placer. Pudo hacer el segundo Jesulito segundos después, pero su volea se le iba por encima del larguero.

El Toyota se veía desarbolado en ese tramo de encuentro y Constantino veía la amarilla tras cortar un avance de Pancho, que se quedaba solo ante Manu tras recibir un pase espectacular de Jesulito. La falta se sacaba sin consecuencias y el Toyota empataba poco después en una jugada muy protestada por la hinchada local. El meta Hilario salía de su área con el balón en los pies y tras pasar a un compañero se iba al suelo tras un choque con Constantino. La pelota la recuperaba Emilio Buendía, que hacía el 1-1 a portería vacía con el portero local en el piso.

El empate bajó las pulsaciones del encuentro, aunque Kako salvaba a los jerezanos del 2-1 con un paradón a disparo de Jesulito. La tuvo Tote en un mano a mano tras recibir de Iniesta, que rompió líneas en conducción. Los instantes finales fueron del Toyota, que perdonó de nuevo antes del descanso en otra clara de Joselito, llegándose al término de los 20 minutos con el 1-1.

Arrancada la segunda parte, Manu Orellana falló solo ante Hilario y los minutos fueron pasando sin que llegaran más ocasiones. Los dos equipos pasaron a estar más pendientes de defender que de atacar hasta que el Virgili de nuevo rompió la igualdad aprovechando la superioridad creada por la segunda amarilla -bastante rigurosa- a Álex Constantino a 30 metros de su portería. Los amarillos sacaban partido del cinco contra cuatro y Poti fusilaba a Aguayo para el 2-1.

Pero la alegría local duró pocos segundos porque una recuperación de Chicho se transformaba en el empate a dos, obra de David López. El encuentro entraba en su recta final, los ánimos estaban a flor de piel y a 1:17 el Toyota se colocaba por delante con el tanto de Tote. El atacante recibió de Joselito en un saque desde la esquina, le dio tiempo a parar el balón y meter la puntera derecha para batir al meta local.

Juan Carlos Gálvez pidió de inmediato tiempo muerto y su equipo salía de cinco para jugar el último minuto. La jugada le salió redonda porque a 40 segundos restablecía la igualada con la colaboración del portero azulino, al que se le coló el balón por debajo de las piernas, aprovechando el regalo Santana. No hubo tiempo para más, porque el cuadro jerezano contemporizó para guardar un resultado que le viene como anillo al dedo para mantener la ventaja frente a los amarillos.