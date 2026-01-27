La XII Carrera Don Bosco se disputa este domingo 1 de febrero por el barrio de Icovesa, La Plata y Santiago

La XII Carrera Solidaria Don Bosco que este próximo domingo 1 de febrero se disputa a partir de las 10,30 horas con salida y mete desde el Centro Salesiano Manuel Lora Tamayo se ha presentado este martes 27 de enero en el Edificio 2002, sede de la delegación de Deportes. El delegado de Deportes, Tomás Sampalo, junto al sacerdote salesiano Norbert Mamba, y los profesores José Carlos Moreno de la Rosa y Rubén Casado del Préstamo, han desgranado los detalles de una carrera de 7,7 kilómetros que recorrerá las calles de Icovesa, La Plata y Santiago. La prueba tiene por objetivo recaudar fondos para el proyecto salesiano Avanti de ayuda a las personas sin techo, siendo la segunda prueba del II Circuito Local de Carreras Populares organizada por el Servicio de Deportes y las entidades sociales y educativas que lideran las diferentes pruebas.

Tras agradecer a la organización y a los patrocinadores, Tomás Sampalo ha asegurado que como pasó con la prueba de los Marianistas se va a volver a dar una situación muy satisfactoria y es que "los alumnos y alumnas del colegio serán los voluntarios. La carrera tiene un mensaje de compromiso, de trabajo y de colaboración”, ha subrayado. El ciclo continúa en el mes de febrero con la carrera Don Bosco, “pero ya tenemos corredores inscritos para la carrera de Upace que es en marzo. Esto significa que los corredores y corredoras han asumido no sólo el nivel competitivo sino también un ámbito emocional porque cada prueba del ciclo tiene un fin solidario, su identidad y personalidad. Además hay que destacar que se corren pruebas en todos los puntos cardinales de la ciudad”, ha recordado Tomás Sampalo.

Todos los corredores que entren en la meta, independientemente de sus tiempos, en las cinco carreras que configuran el circuito, recibirán un cortavientos técnico, con serigrafía del mismo, así como con iconos de la ciudad y la leyenda de ‘Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura’. El delegado ha recordado que para entrar en el circuito tanto a nivel clasificatorio como en el regalo de finisher "hablamos de las distancias absolutas".

Detalles de la Don Bosco

La XII Carrera Solidaria Don Bosco alcanzará los 300 participantes en las categorías menores y en las mayores 600. La prueba acogerá todas las categorías de corredores desde pitufos a senior con distancias de 1500, 500,1.500 y 7.700 metros, y una prueba de 4.000 metros no competitiva. La cuota de inscripción es de 10 euros desde sub20 a veteranos. El resto de las categorías aportarán 2 euros a la recogida del dorsal. Las inscripciones se realizan en la página web de la Federación Andaluza de Atletismo (www.atletismofaa.es).

El profesor José Carlos Moreno ha explicado el origen de la prueba. “Es una carrera que surgió del claustro de profesores y está muy asociada al proyecto educativo que montó Don Bosco quien dijo que en sus patios tenía que haber siempre alegría. Esta carrera va muy asociada a la obra salesiana. Esperamos que la carrera sea una fiesta”. Los organizadores, ha asegurado José Carlos Moreno, están muy ilusionados porque hay una alta inscripción. “En nuestra carrera te puedes inscribir hasta el último minuto porque el objetivo merece la pena. Se pueden inscribir personas desde cero a los 91 años en la web de la federación buscando la pestaña de las carreras populares. Incluso hay una prueba no puntuable, no competitiva para las personas que van a su ritmo”.

La XII Carrera Solidaria Don Bosco premiará con trofeos a los tres primeros atletas clasificados de cada categoría. En la categoría de pitufos se les dará medallas a todos los participantes. En el caso de la carrera no competitiva, por la misma naturaleza de la prueba no existirán premios.

Pero sin duda, el mayor premio de esta carrera será la recaudación de fondos para el Proyecto Avanti. El sacerdote salesiano señalaba al respecto que “estamos en la casa de Don Bosco y en esta casa son muy importantes los jóvenes; que siempre están echando una mano en lo que sea, por eso están en la carrera, son los que ayudan”. Y añadía Norbert Mamba. “Estamos en un mundo donde nos tenemos que dar la mano unos a otros. El Proyecto Avanti es muy bonito y echa una mano a mucha gente que está en la calle, que no tiene que comer y donde pasar la noche; vale la pena”, ha añadido.

Ruben Casado ha explicado los objetivos del Proyecto Avanti. “Nació con el propósito de aumentar la concienciación social del alumnado ante la situación que hay en las calles de Jerez (como en otras ciudades) con las personas sin techo. Nosotros salimos todos los jueves a dar una ración a alimento a las personas sin techo. Los chicos y chicas preparan los bocadillos, hacen los caldos, la bolsa de comida. Hacemos una ruta coordinados con Cruz Roja con varias paradas”, ha afirmado.

La XII Carrera Solidaria Don Bosco es la segunda prueba del II Circuito Local de Carreras Populares está compuesto por la VIII Carrera Marianistas (ya celebrada el 18 de enero), la XIII Carrera Upacesur (del 21 de marzo), la III Carrera de la Cruz Roja ( del12 de abril) y la VIII Carrera de la Primavera ( del 31 de mayo).