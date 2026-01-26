Bombazo en el Jerez Industrial: Dani Güiza, nuevo jugador blanquiazul

El Jerez Industrial va a por todas en esta segunda vuelta en la que quiere consolidarse como uno de los equipos que disputarán el play-off de ascenso y tras hacerse unas semanas con los servicios de Mochón, delantero que le está dando un magnífico rendimiento, ahora echa toda la carne en el asador para firmar a Dani Güiza, hasta ahora en las filas del líder Rayo Sanluqueño y que a sus 45 años se resiste a colgar las botas.

El campeón de Europa con la selección española en 2008 lleva varios años afincado en Sanlúcar de Barrameda y esta temporada aceptó el ofrecimiento del Rayo Sanluqueño después de pasar los últimos años en Rota entre el club verderón y la UD Roteña, además de la UD Algaida.

El delantero jerezano formado en el Liberación tuvo un paso fugaz por el juvenil del Xerez CD, aunque llegó a disputar seis encuentros con el primer equipo en la temporada 98/99 marcando su único gol con el Deportivo en un partido contra el Isla Cristina. Tras ser cedido al Dos Hermanas, donde anotó 9 goles a las órdenes de Lucas Alcaraz, Luis Oliver lo vendió al Real Mallorca en la 99/2000, llegando a debutar ese mismo año con el primer equipo en Primera División.

Con el filial bermellón anotó 19 goles en Segunda B en la temporada 2000/2001, estrenándose en Primera marcándole al Villarreal consiguiendo el tanto del empate a dos en el antiguo Madrigal. Tras un breve paso por el Recreativo de Huelva y el Barcelona B, eclosionó en Segunda División A en el Ciudad de Murcia, donde marcó 36 goles en dos temporadas, lo que le abrió las puertas de nuevo de Primera, recalando en el Getafe: 20 tantos y la eliminación del Barcelona en Copa -disputaría la final con el equipo madrileño- con dos tantos por 4-0 levantando el 5-2 de la ida.

Del Getafe al Mallorca para anotar 27 goles y ser, casi 20 años después, el último español en ser Pichichi de Primera División. Ese año lograba con España la Eurocopa de 2008, pero dos después sufría una de sus mayores decepciones al quedarse fuera del Mundial de Sudáfrica que emcubró a España. Marchó al Fenerbahçe con Luis Aragonés, donde no tuvo tanto brillo, regresó al Getafe e hizo otras dos salidas al extranjero, Johor Tarul y Cerro Porteño.

Otro de los momentos destacados de su carrera supuso su marcha al Cádiz, donde fue recibido con escepticismo e incluso de manera hostil por algunos por su condición de pasado xerecista. Realizó una gran temporada, marcando 12 goles, uno de ellos en el play-off, logrando el ascenso con el equipo amarillo a Segunda A. En la 18/19 apostó por el Atlético Sanluqueño, donde militó cuatro temporadas y fue el héroe del ascenso a Primera RFEF. Luego vinieron Algaida, Rota, Roteña, Rayo y ahora, el Jerez Industrial. ¿Colgará ahí las botas?