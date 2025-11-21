El XXIX Torneo Montesierra de tenis y pádel prevé superar los 180 participantes en The Racket Club

The Racket Club Jerez acogerá del 24 al 30 de noviembre el XXIX Torneo Montesierra de Tenis y Pádel, un auténtico clásico del deporte en Jerez que prevé reunir a más de 180 jugadores en sus nueve categorías.

El delegado de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Jerez, Tomás Sampalo, ha presidido en The Racket Club la presentación de este torneo, junto al director de esta instalación deportiva, Gabriel Selma; la directora de marketing de Montesierra, Loreto Martín; el director comercial de Bodegas Miguel Domecq, José García Delgado; y el director comercial de UNEI, Jesús Díaz.

Patrocinado por Montesierra con la colaboración, por primera vez, de Bodegas Miguel Domecq, el último y más esperado torneo del año en Jerez se divide en cuatro categorías de Tenis (Absoluta, Dobles, +45 y Sub 16) y otras cinco de Pádel (Masculina A, Masculina B-C, Mixta, Femenino Sub 16). Los partidos se disputarán a partir del 24 de noviembre y el día 30 tendrán lugar las finales y entregas de premios.

Todos los participantes en el XXIX Torneo Montesierra han recibido un welcome pack valorado en más de 30 euros y que incluye un loncheado de jamón ibérico de Montesierra, camiseta y un detalle de las bodegas Domecq. Por su parte, los ganadores de las diferentes categorías recibirán, además de sus respectivos trofeos, lotes de productos del patrocinador y del colaborador.

Montesierra y Bodegas Miguel Domecq, patrocionadores en The Racket Club Jerez.

Tras la presentación, el delegado de Salud y Deportes de Jerez ha realizado su primera visita oficial a The Racket Club para comprobar el perfecto estado de las 14 pistas, 7 de tenis y 7 de pádel, en las que se van a disputar los diferentes partidos. Las instalaciones de The Racket Club, que fueron completamente renovadas en torno a 2021 con una inversión de 1,4 millones de euros, cuentan además con piscina de temporada, instalaciones de ocio infantil y una casa club con vestuarios, salas de entrenamiento y oferta gastronómica en el restaurante El Trébol de Cuatro Hojas. Todo ello, rodeado de zonas verdes, hasta superar los 20.000 metros cuadrados de superficie.

El delegado de Salud y Deportes, Tomás Sampalo, ha destacado la importante presencia de Jerez en el deporte, y en concreto en el pádel, al ser una de las ciudades andaluzas con más licencias. A ello contribuyen celebraciones como este torneo, que alcanza ya su XXIX edición y que “tiene que seguir teniendo un espacio en la ciudad, que apoyamos desde el Ayuntamiento”. En consecuencia, ha felicitado a UNEI por el elevado nivel de sus instalaciones deportivas, tanto The Racket Club como Arena Village y Arena Fitness, que permiten a la ciudad acoger estos eventos, al tiempo que ha agradecido “la contribución y el compromiso” de los patrocinadores, Montesierra y Bodegas Miguel Domecq.

Por su parte, el director de The Racket Club, Gabriel Selma, ha destacado que para el club “es muy importante ser un punto de encuentro de los aficionados a la raqueta, que pueden formarse aquí, tengan la edad que tengan, y competir en torneos tan relevantes y con tanta tradición como Montesierra”. En la actualidad, The Racket Club cuenta con 200 alumnos en sus escuelas de tenis y pádel, de ellos 150 niños y 50 adultos, y en torno a 700 socios.

Un proyecto social sin ánimo de lucro La empresa concesionaria de The Racket Club es UNEI, una compañía andaluza sin ánimo de lucro cuyo fin social es la integración laboral de personas con discapacidad a través del desarrollo de distintas líneas de negocio en los sectores de la logística integral (UNEI Smart Supply), conservación medioambiental (UNEI Natura), facility services (UNEI Servicios), teleasistencia avanzada (UNEI Social and Health) y gestión de espacios deportivos (UNEI Activa).

Además de The Racket Club, UNEI gestiona en Jerez otro centro deportivo de ocio y deporte de referencia; Arena Village, con la mayor superficie acuática de temporada de la provincia de Cádiz y un gimnasio de última generación, Arena Fitness.

En toda Andalucía, UNEI, participada mayoritariamente por Ilunion (Grupo Social ONCE) y FAISEM (Junta de Andalucía), crea 1.800 empleos, de los que en torno a 300 se sitúan en la provincia de Cádiz, sobre todo en la ciudad de Jerez, donde recientemente ha trasladado sus instalaciones y quintuplicado sus capacidades logísticas.