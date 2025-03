Las aerolíneas alertan de posibles reducciones de vuelos con las islas por los impagos del Gobierno

Madrid/El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, ha alertado este viernes sobre la posibilidad de que algunas compañías reduzcan rutas o frecuencias si el Gobierno sigue retrasando los pagos por compensaciones para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

En una rueda de prensa, Gándara ha denunciado la escasa dotación presupuestaria para estas compensaciones, porque faltan por abonar 425 millones de 2024 y en 2025 se devengarán otros 1.250 millones, mientras que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogen una partida de 560 millones para este año, los mismos que el pasado.

Según explica ALA, una vez que se resten de los 560 millones presupuestados para este año los 385 millones de 2024 ya abonados, quedan tan solo 175 millones para cubrir las compensaciones de todo 2025 y los 425 millones pendientes de 2024.

Las líneas aéreas han aumentado su oferta

No se trata de un problema de gestión o administrativo, sino que es falta de dotación prespuestaria por parte de Hacienda, ha dicho Gándara, que ha incidido en que, de no subir esa aportación, "a algunas compañías no les va a quedar mas remedio que reducir frecuencias o rutas".

Mientras tanto, las líneas aéreas han aumentado su oferta con las islas desde antes del covid: en un 13% en el caso de Baleares (55 millones de asientos en 2024) y en un 18% con Canarias (62 millones de asientos). "Nunca hubo tan buena conectividad con las islas", que se podría "poner en peligro por esos impagos", ha recalcado.