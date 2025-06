Francisco Pérez Bermejo sustituye a Francisco Uría al frente del Sector Financiero en KPMG

Sevilla/Francisco Pérez Bermejo, socio del área de Financial Services Consulting de KPMG en España, será el próximo responsable del Sector Financiero de la firma en España a partir del 1 de octubre. Sustituirá en el cargo a Francisco Uría que, a petición propia y de conformidad con KPMG, abandonará la firma el próximo 30 de septiembre tras 15 años como responsable del sector para iniciar una nueva etapa profesional.

“Es para mí un orgullo y una gran responsabilidad liderar a partir de octubre a un gran equipo de profesionales de KPMG especializados en Banca, Seguros y Gestión de Activos. Con la ayuda de todos ellos estoy convencido de que vamos a consolidar a KPMG como la firma de servicios profesionales de referencia en el Sector Financiero aprovechando el gran legado que recibimos de Paco Uría”, ha explicado Francisco Pérez. En su opinión, el sector financiero atraviesa un momento muy retador, pero a la vez lleno de oportunidades. “La necesidad de reformular sus estrategias, la presión regulatoria, potenciales operaciones corporativas y los retos asociados a integrar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el negocio y las operaciones son temas prioritarios para nuestros clientes y queremos ayudarles a avanzar con una sólida propuesta de valor”, ha añadido.

Francisco Pérez acumula más de 20 años de experiencia en el campo de la consultoría a entidades financieras. Es especialista en la gestión de riesgos, la adaptación e implantación de nuevas regulaciones, la medición y optimización de capital y ha participado en operaciones corporativas e iniciativas de transformación digital. Asimismo, ha liderado equipos a nivel internacional en KPMG, demostrando una destacada capacidad para articular soluciones multidisciplinares para los clientes. Además, ha compaginado su labor profesional con la docencia en distintos programas de formación de posgrado y participado en diversos foros sectoriales como ponente.

El equipo de KPMG en el Sector Financiero está integrado por 1.600 profesionales y 70 socios que prestan servicios en las principales entidades financieras, aseguradoras y gestoras de activos a través de sus especialistas de consultoría, auditoría y asesoramiento legal y fiscal.

Por su parte, Francisco Uría deja la firma para iniciar una nueva etapa profesional a partir de octubre. Sus conocimientos técnicos y su capacidad de liderazgo y de integrar equipos han sido claves para situar a la firma como opción de referencia en el sector de los servicios financieros y, particularmente en el de banca y mercado de capitales, sector del que ha sido responsable global de la firma en los últimos cuatro años. Uría es abogado del Estado excedente y doctor en Derecho y, previamente a su incorporación a KPMG en 2010, ocupó altos cargos en la Administración General del Estado y fue vicesecretario general y jefe de la Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Banca (AEB).

“Dejo la firma en un momento en que me siento en plenitud para iniciar un nuevo proyecto profesional no competidor con KPMG y con la confianza de dejarla en las mejores manos. Siento una profunda gratitud a la firma por darme la oportunidad de vivir una experiencia tan enriquecedora, a sus magníficos profesionales, con los que tanto he aprendido, y por supuesto a nuestros clientes. No puedo sentirme más orgulloso de lo que hemos conseguido juntos en estos años y de dejar una firma mucho mejor que a la que me incorporé. Mirando al futuro, deseo a mis compañeros y amigos todo lo mejor. Estoy seguro de que continuarán los grandes éxitos y nadie estará más satisfecho que yo al contemplarlos”, ha manifestado Francisco Uría.