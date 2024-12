Más hoteles, infraestructuras y un palacio de congresos, la 'receta' para el despegue turístico de Huelva

Huelva/El mantra de que Huelva sigue siendo una gran desconocida ha vuelto a planear este viernes por la sede de la Federación Onubense de Empresarios, donde la iniciativa privada y la pública, representada por el Ayuntamiento de la capital, se han encontrado con motivo de la celebración de la Asamblea General Electoral de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes, en la que el onubense Luis Arroyo ha sido reelegido como presidente. Ambas partes han hecho frente común para reivindicar una vez más las perentorias necesidades de infraestructuras turísticas y dotacionales de la provincia, aunque esta vez con especial atención también al papel de Huelva capital, que emerge como un destino cada vez más atractivo pero al que le sigue faltando mucho para liderar la oferta provincial. De otro lado, otra máxima, esta positiva, que sostiene que el que viene a Huelva se marcha encantado y con ganas de volver.

Pero antes del flechazo con Huelva se tiene que dar la primera premisa: llegar hasta aquí. Y ahí está la madre del cordero. O, por seguir con los dichos populares, a ver quién le pone el cascabel al gato. Si algo quedó claro en este encuentro es que Huelva necesita un plan turístico integral. Más hoteles en la capital, un Palacio de Congresos y la llegada de la alta velocidad, del aeropuerto y la mejora de las conexiones por carretera son los pilares de una receta que lleva demasiado tiempo archivada en el cajón de las promesas políticas. "Huelva tiene que poner alfombra roja a los empresarios como la estamos poniendo porque tenemos clima, porque tenemos gastronomía, porque tenemos espacios, porque tenemos historia, porque tenemos cultura, tenemos tantas cosas que nos tenemos que unir la Administración con la iniciativa privada, lo público-privado es lo que tiene que prevalecer", ha dicho Pilar Miranda, la alcaldesa de la capital.

Su llamamiento ha ido más allá, y ha apuntado a la necesidad de que los inversores apuesten por la implantación de nuevos establecimientos hoteleros para que la oferta onubense despegue. "Necesitamos inversores que apuesten por esta tierra y más plazas hoteleras para dar el salto que merecemos”, ha subrayado. Y es que, aunque acaba de inaugurarse un nuevo hotel hace apenas una semana y Miranda asegura que desde el Consistorio se está trabajando con empresarios para que dos nuevos establecimientos de lujo que están en proyecto se conviertan en realidad, uno de los grandes escollos de la ciudad sigue siendo su escaso número de camas disponibles, lo que frena la organización de eventos de envergadura y dificulta la captación de grandes flujos turísticos.

Ahora, la segunda parte. ¿No vienen más eventos de gran envergadura porque no hay suficientes plazas hoteleras en la capital, o no vienen porque Huelva carece de un Palacio de Congresos que pueda acogerlos? Pues según quién opine, será una opción o la otra. Los agentes de viajes recalcaron durante el encuentro la necesidad de que Huelva deje de ser de una vez por todas la única capital de provincia andaluza que no tiene un palacio de congresos, ferias y exposiciones. Porque, según sostienen, y cualquiera que haya visitado una feria o un congreso de gran nivel lo sabe, la Casa Colón no cumple los requisitos necesarios. Por el espacio expositivo muere este pez que presenta un auditorio con capacidad suficiente y digno de cualquier gran evento, pero que no puede ofrecer un pabellón en el que las empresas puedan instalar un stand al uso. Carpas aledañas, stands en los jardines o en el patio de las bolas son solo parches para paliar una falta de infraestructuras que sigue relegando el crecimiento de Huelva como exponente del turismo MICE o de negocios.

El Ayuntamiento, por su parte, a sabiendas de la dificultad que entraña resolver esta situación en el corto plazo, pone sobre la mesa una reforma de la Casa Colón que está prevista para abril o mayo de 2025 que mejorará los servicios pero tampoco paliará este problema, y la inauguración en enero del remodelado espacio de Santa Fe, que abrirá la puerta a eventos y grandes exposiciones.

Pero el palacio de congresos como tal ya es harina de otro costal. Como la propia alcaldesa ha comentado, "en la integración Puerto-Ciudad está previsto también un gran Palacio de Congresos", pero, como ella misma ha reconocido con esta y otras infraestructuras, "esto no es un huevo que se echa a freír". Ni políticos ni empresarios ven este hito próximo en el tiempo y su construcción requerirá de un gran pacto entre administraciones. Claro que la propia Pilar Miranda ha ofrecido una alternativa en los terrenos del Ensanche, aunque "requeriría abrirlo a la iniciativa privada".

El lastre de las comunicaciones

No por ampliamente tratado se iba a quedar en el tintero de este ecuentro entre administración y empresarios del sector turístico el tema de las infraestructuras. Aquí todos tienen claro que Huelva debe ser una única voz en la petición de unas comunicaciones dignas. El anuncio del Gobierno central sobre la línea de alta velocidad entre Sevilla y Huelva hace pocos días después de que anteriormente su postura fuera contraria a su implantación crea expectativas y levanta recelos a partes casi iguales. Porque las promesas han sido ya muchas y, de momento, solo papeles. "Hemos estado, el alcalde de Sevilla, el alcalde de Faro y yo en Faro el lunes pasado y ya tenemos el apoyo del Gobierno portugués. Esperamos que el Gobierno de España acceda también a participar en esa alta velocidad tan necesaria para Huelva. Se ha publicado un estudio en el que no hay ni plazo ni hay tampoco presupuesto, pero confío en que el Gobierno de España rectifique su posición inicial, y con el apoyo de los agentes sociales y económicos, los empresarios, tanto la FOE como la Cámara de Comercio, tengamos la alta velocidad lo antes posible porque además esto es justicia social", ha recalcado tajante la alcaldesa, que también ha reclamado "mejores trenes hasta que llegue la alta velocidad".

El asunto del aeropuerto también trae cola y tanto desde el sector como desde el Ayuntamiento muestran su descontento tras ser retirado como proyecto "de interés general", lo que, según la propia Pilar Miranda, "hará que pierda competitividad y fortaleza para acceder a los recursos de la Unión Europea".

El diagnóstico está hecho y las voluntades parecen alineadas. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si Huelva logrará pasar del eterno discurso de potencialidad a una realidad tangible. Con infraestructuras aún por hacer, un déficit hotelero significativo y la necesidad urgente de promocionarse como destino global, la provincia enfrenta un desafío que trasciende administraciones y exige un compromiso colectivo. La receta está sobre la mesa. Ahora queda saber si los ingredientes llegarán a tiempo para que Huelva deje de ser una gran desconocida y pase a ocupar un lugar destacado en el mapa turístico español.