"El 'hub' de defensa andaluz luchará para no volver a perder un contrato por razones políticas"

La industria andaluza presentará este martes en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feidenf) el hub de defensa de la región, que nace de la mano de la patronal del metal Fedeme para visibilizar a estas empresas y captar grandes contratos en los programas que surgirán con el incremento del gasto en ese sector por parte de los países integrantes de la OTAN.

Pregunta.-¿Cuántas empresas forman parte del hub de defensa de Andalucía?

Respuesta.-En la constitución del hub han participado más de 40 empresas y el objetivo es llegar a cien en un par de años. Para conocer bien el sector vamos a publicar un gran catálogo de esas empresas en septiembre de 2025 para que se conozcan sus capacidades, certificaciones... y darles visibilidad . Esto es un instrumento fabuloso para captar inversiones.

P.-¿Cómo surge la necesidad de aglutinar a las empresas del sector?

R.-En la primera legislatura de Trump ya vimos el potencial de las empresas de defensa. Cuando volvió Trump y advirtió que los países tendrían que gastar más en defensa, Fedeme y la Diputación de Sevilla encargamos un estudio del sector en Sevilla, que se dio a conocer en 2024. Nos reveló que Sevilla era la segunda provincia después de Madrid en número de empresas, facturación, capacidades... Tenemos una potente industria aeronáutica que es tractora, pero también tenemos empresas de seguridad, naval, terrestre y aeroespacial. Cuando hicimos la presentación del informe fueron las empresas de la industria auxiliar las que no pidieron que creasemos un hub de defensa, que sería el tercero de España después del de Asturias. Es por tanto una iniciativa puramente empresarial y aunque parte de la cadena de suministro, hemos metido también a las tractoras, así como a las instituciones y centros tecnológicos, como las consejerías de Industria e Innovación; las diputaciones de Sevilla o Jaén; las federaciones del metal de Cádiz o Sevilla o Cetemet.

P.-¿Participan en este hub empresas de todas las provincias andaluzas?

R.-No, fundamentalmente Sevilla, Jaén y Cádiz, pero estamos empezando a rodar. Están desde los gigantes como Airbus, Navantia o General Dynamics a la industria auxiliar o o la cadena de suministro o instaladores. Navantia no da abasto con el plan Armada que tenía antes del anuncio de la presidenta de la Comisión Europea de gasto en Defensa de 800.000 millones de euros. Las capacidades de la Bahía de Cádiz se las está llevado Dragados Off Shore. Para ejecutar el plan Armada, Navantia están teniendo problemas para encontrar trabajadores, por lo que han tenido que salir de Cádiz, empezando por Sevilla.

P.¿Para qué necesitamos un hub de defensa?

R.-Lo necesitan las empresas para dar respuesta a la carga de trabajo actual y futura. En ese hub hay empresas de Defensa que llevan toda la vida en el sector, como Airbus o subcontratistas, pero también compañías que no han tenido nada que ver con Defensa pero que tienen que incorporarse para dar respuesta a la demanda de trabajo. Habrá trabajo para 30 años y lo que queremos es capacitar a esas empresas para que puedan entrar en el sector, ya sea a través de la tractora o a través de las subcontratas grandes.

P.-¿Dónde tendrá su sede oficial?

R.-El hub de defensa de Andalucía contará con una sede operativa propia dentro de las instalaciones de Fedeme, patronal del metal de Sevilla. Está previsto que, durante el primer semestre de 2027, la Federación traslade su sede actual al innovador centro MOMO-tech, un espacio de interpretación industrial enfocado en el sector del metal que se concibe como un proyecto emblemático, fruto de la recuperación del antiguo Mercado de la Puerta de la Carne, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla, la Cámara de Comercio y la propia Fedeme.

Carlos Jacinto, en la sede de Fedeme en Sevilla / Juan Carlos Vázquez Carli

P.-¿Cómo se le dará visibilidad a estas empresas para captar inversiones?

R.-Nosotros ofreceremos nuestras capacidades a las tractoras principales a través de los distintos gobiernos. Ya hemos pedido una reunión al Comisario de Defensa de la Unión Europea para que conozca perfectamente nuestras capacidades; al Congreso de los Diputados, a la Secretaría general de Defensa...

P.-¿La solución para captar grandes contratos en Europa y el resto del mundo en el sector de defensa pasa porque las empresas sean más grandes?

R. -Pues yo diría que pasaantes porque haya paz social, que los empresarios sepan que van a invertir aquí porque no va a tener problemas, que los sindicatos vayan a una, al igual que las administraciones local, regional y nacional aunque sean de distintos partidos políticos... Hemos presentado el hub a los sindicatos y están muy contentos con la iniciativa.

P.-¿Podría decir que las administraciones van a una también en este proyecto aunque la Junta la gobierne el PP y el Ejecutivo central el PSOE?

R.-Están más contentos aún. En principio no creo que haya problemas porque estén gobernadas por distintos partidos. La Junta de Andalucía no está apoyando y nos ha invitado a su stand en la Feria de Defensa para presentar nuestro proyecto, y hemos invitado al acto al Gobierno central porque tenemos que ser el nexo de unión entre todas las administraciones para que vengan nuevas empresas tractoras a Andalucía.

P.-El 99,9% del tejido producto andaluz son pymes. Francisco Javier Sánchez, máximo responsable de Airbus España, dijo recientemente en Sevilla que el gran problema de la industria de defensa en Europa es que está fragmentada.

R.-Eso se lleva diciendo mucho tiempo y sabemos que es muy difícil. Una cosa es la fragmentación de empresas y que se tengan que fusionar y otras es que vayan a proyectos conjuntos. Con el catálogo de empresas del hub fomentamos que haya consorcios de empresas de cara a ganar carga de trabajo, que es lo que quieren las principales tractoras. Hay muchas empresas en Andalucía certificadas pero esas certificaciones hay que mantenerlas, pagar auditorías... por lo que no es posible estar certificado en cien cosas. De ahí la importancia de los consorcios.

P.-¿El incremento de los presupuestos en defensa en los países de la OTAN es la gran oportunidad para este hub?

R.-El dinero para Defensa está ya garantizado. Esto ya no tiene vuelta atrás. Estamos en el mínimo del 2% del PIB e iremos al 3%. Se está haciendo una labor pedagógica bien hecha por los políticos para que la gente entienda por qué su dinero va a defensa. Yo añadiría que se puede mejorar esa labor pedagógica diciendo que es para defensa y seguridad, pero también para mejorar la industria. Todos los avances en la industria de defensa chorrearán a la industria en general.

P.¿Por qué Andalucía perdió el montaje de los carros de combate 8x8 Dragon en la fábrica de Santa Bárbara Sistemas, de General Dynamics, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)?

R.-Cuando iba a venir a Andalucía el mayor contrato de carros de combate de la historia, Fedeme luchó para que no se quedara estacando el programa porque no había acuerdos entre los integradores o el Gobierno no estaba de acuerdo conque esas integraciones se hicieran con ciertas empresas. Cuando se consiguió sacar adelante el programa nos llevamos el jarro de agua fría de que el gran contrato se lo llevó la fábrica de General Dynamics en Trubia (Asturias), cuando éramos los más capacitados y seguimos siéndolo para ese trabajo. Cuando las decisiones se toman a nivel político, dependiendo de qué partido político esté, y no en función de capacidades y méritos de las distintas regiones, tenemos un problema. Esperemos que eso no vuelva a suceder porque ahí estaremos nosotros para que se le caiga la cara de vergüenza a quien nos quiera quitar una carga de trabajo por una cuestión política. El hub luchará para que Andalucía no vuelva a peder por razones políticas un contrato como el de los carros de combate 8 x 8 Dragón.

P.-¿Tiene problemas de financiación la industria de defensa en Andalucía?

R.-No , el problema actual es que no hay gente preparada para ejecutar toda la carga de trabajo que se nos viene encima. Nos hace falta retener talento. Necesitamos ingenieros, fresadores, pintores, electricistas, chapistas, instaladores de aire acondicionado... nos falta gente a todos los niveles. En un barco, la chapa y pintura es lo que menos valor tiene. Lo que más vale en ese barco es que dentro hay kilómetros de cableado, sus sistemas informáticos, las impresoras en 3D para hacer piezas en alta mar... El mayor cuello de botella ahora en la industria de defensa es la falta de trabajadores cualificados. Formar a los trabajadores lleva tiempo. Es necesario hacer visible este sector no sólo para captar inversiones, sino que la gente que está estudiando o que quiere estudiar sepa que aquí tiene un sector con trabajo a 30 años, donde la IA, la ciberseguridad, el espacio, los drones... están tomando la iniciativa. Hasta ahora muchos chavales se formaban en nuestras escuelas de ingeniería y se iban a otros países porque aquí no tenían trabajo. Queremos invertir eso pero no se hace de la noche al día, como sucede con la fabricación de los tanques, los navíos, los caza... Lo importante es que las empresas no dejen de coger carga de trabajo porque no tienen personal cualificado, algo que está sucendiendo.

P.-¿Cuáles son los grandes programas de defensa de los que podrá beneficiarse Andalucía?

R.-El Eurodrone, la Base Logística de Córdoba, el FCAS, el A400M, el C295, el A200M... Somos fuertes en metalmecánica y donde tenemos que ser capaces de dar un giro en nuestra región es en ciberseguridad y espacio, que es donde está el valor añadido. Sólo hay que ver los porcentajes de facturación de nuestra industria en esos sector para ver que tenemos aún todo por hacer.

P.-¿Qué ventajas tiene Andalucía frente a otras regiones para captar esas inversiones?

R.-Que ya estamos capacitados en Sevilla, Jaén y Cádiz. Tenemos una cadena de suministro, un histórico de trabajos realizados, paz social... Para crear un ecosistema así se tardan décadas. Sólo hace falta que el semáforo se ponga en verde.

P.-Sevilla tiene una línea de montaje final (FAL) en la que se ensamblan las naves militares A400 y el C295, pero del primero no hay pedidos y encima España está renunciando a los encargos que hizo dentro del programa europeo.

R.-Perder esa FAL sería una tragedia después de lo que nos ha costado tenerla. El A400M es un avión fabuloso. España se comprometió a una serie de pedidos y por el camino hemos dicho que no nos quedamos con algunos, con lo que estamos faltando a la palabra que dimos. No puede ser que España diga que hay que invertir en Defensa y resulta que no se queda con los aviones que había pedido.

P.-La esperanza de esa FAL es que finalmente se ensamble en Sevilla el futuro A200M, que vendría a sustituir al Hércules, pero España no está en ese programa.

R.-España debería entrar en ese programa y dar cariño a las empresa tractoras.