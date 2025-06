José Andrés Santos Cordero, presidente de la CEC: "Vamos a crear una mesa de industria y defensa para que nuestras empresas saquen el mayor rédito"

Cádiz/José Andrés Santos Cordero (A Coruña, 1974) ha tomado las riendas de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC), tras una etapa en la que ha sido vicepresidente y con el bagaje previo en el asociacionismo con distintos puestos de responsabilidad de los Jóvenes Empresarios. Como emprendedor conoce el riesgo que asumen quienes poner en marcha su proyecto, como empresario asentado, las dificultades de mantenerse y crecer. Ahora pone toda esa experiencia al servicio de la provincia.

–Lleva solo un mes al frente de la CEC, pero ¿qué sensaciones tiene?

–El tener el respaldo unánime de todos los miembros que votan en la asamblea demuestra que están satisfechos con el trabajo que se venía haciendo. Ahora se plantea una evolución dentro de una línea continuista, que nos toca liderar a una nueva generación. Veo una sensación de ilusión por esta renovación y una transición muy bien planteadas. Vamos a intentar entre todos adaptar una organización que cumple 50 años en 2028 a los nuevos tiempos de economía hipercambiante, hiperglobalizada.

–¿Cree que podrá poner de acuerdo a las 150 organizaciones que están asociadas?

–Dentro de la organización hay asociaciones sectoriales, asociaciones locales o de ámbito geográfico, asociaciones transversales por edad, como la de los jóvenes, o de empresarias. Todas tienen un punto en común, que es que estamos para defender los intereses de los empresarios. En estos últimos años lo que se ha creado es una conciencia de que juntos, y remando todos en la misma dirección, favorecemos a la provincia y, por ende, a cada sector o asociación individual. Hay muy buena sintonía, hay unidad.

–¿Cuáles son esos cambios? Habló de cambios profundos.

–El modelo de representación debe adaptarse. Debemos abrir las organizaciones a un modelo de participación no exclusivamente de los socios, sino también de sectores colaboradores y con los que debemos crear sinergias. Es un cambio que plantea abrir la organización a que participe en otro tipo de entidades y de instituciones dentro del debate en cada línea de trabajo de la organización.

Otro cambio profundo es el hecho de que necesitamos ser más permeables. Una chica de 22 años, que es de Conil y tiene una empresa de informática, ¿dónde se encuentra más representada? ¿En la asociación local, en la asociación de los jóvenes empresarios, en la asociación de mujeres empresarias, en el clúster tecnológico o en la Confederación de Empresarios? Tenemos que abrir el concepto de pertenencia a asociaciones y que la gente pueda estar plenamente integrada en todos esos sectores sin necesidad de estar asociada directamente a una u otra e incrementando unas cuotas asociativas que al final hacen que tenga que escoger.

–¿Qué opina del diálogo social? ¿Cree que es el camino?

–El diálogo social es el vademécum del progreso de los últimos 45 años en España y, no es una frase mía, pero es la mayor infraestructura que tiene este país. Creo que la patronal y los sindicatos hemos demostrado a lo largo de estos años que con el diálogo social hemos prosperado todos. El problema es que se está rompiendo y no es por parte ni del sindicato ni de la patronal sino por parte del Gobierno, que está orillando el papel del diálogo social, que está recogido en la Constitución española.

José Andrés Santos Cordero, presidente de la CEC, durante la entrevista. / Jesús Marín

–Ahora están sobre la mesa dos convenios importantes, de hostelería y el metal. En el caso de este segundo, hay amenaza de huelga.

–Es curioso que en la anterior negociación del convenio los motivos de huelga fueron principalmente de reivindicación de subidas salariales y en esta, donde hay acuerdos al respecto –que no solo iguala la subida al IPC, sino que incluso se mejora con un 1% por encima de la subida del nivel de vida–, esto se obvia y se generan otros motivos. Se traslada a un convenio provincial un problema generado desde la legislación laboral pactada por sindicatos, empresarios y Gobierno, que es el contrato de fijo discontinuo. A nosotros no se nos puede achacar a nivel provincial sus deficiencias. Tradicionalmente, este sector se ha acomodado a ir a la huelga y parece que el papel de la negociación sin una pierde sentido. Apelamos a la responsabilidad por todas las partes, porque no es bueno que se vuelva a estigmatizar un sector que está con una carga de trabajo espectacular, en el que las pequeñas y medias empresas auxiliares se están adaptando a un ritmo frenético de modernización, de prevención de riesgos laborales, de actualización, de Industria 4.0. Hemos llegado a un acuerdo en la subida salarial y otros muchos puntos se han actualizado como son dietas, como es el adelanto de las pagas extraordinarias.

–En el último encuentro organizado por el Clúster Marítimo Naval de Cádiz, se planteó que el uso del fijo discontinuo y las condiciones que eso implica para el trabajador como uno de los factores que inciden en que el sector no sea atractivo para captar nueva mano de obra.

–El problema de que no se encuentre relevo generacional está pasando en todos los sectores. La juventud tiene otras perspectivas. La digitalización parece que es una panacea como modelo de trabajo mucho más creativo, más orientado a trabajar delante de un ordenador. Pero creo que es más un problema de conciencia social. Hay que mostrar esas carreras profesionales que se están consiguiendo hacer mucho más atractivas con la FP Dual, una formación más adaptada a los tiempos actuales, a la demanda de los sectores. Hay que tener capacidad de atraer a jóvenes con aspiración de tener unas perspectivas de futuro seguras. Creo que convocando una huelga lo que se hace es desincentivar esto. ¿Quién quiere entrar a un sector conflictivo? Pero también tenemos un problema de natalidad. Con un modelo que necesita gente joven cualificada, si no tenemos nativos en nuestro país, tendremos que acudir a la inmigración reglada, coordinada, como ya ocurre en otros sectores.

–¿Qué necesita la provincia para dar el salto empresarial? ¿Inversión, estructura, ideas?

–A esta provincia le falta un mayor número de empresas y que las empresas que estamos seamos más grandes. No hay una fórmula mágica, pero si las infraestructuras de la provincia fueran adecuadas a las posibilidades que tenemos por nuestro enclave geográfico, ayudarían a tener mayor atracción de inversiones. Necesitamos tener unas comunicaciones adecuadas a la globalización: puertos bien comunicados, un aeropuerto con capacidad para tener vuelos de todo tipo y un tren que nos comunique con el resto de España de una manera ágil y cercana. Para nosotros es fundamental las infraestructuras, porque tenemos sectores muy competitivos, tenemos empresas muy competitivas. Lo que nos falta es la cantidad de empresas para poder absorber el número de desempleados que tenemos y poder atraer más inversiones y desarrollar mejor la economía y el poder adquisitivo en definitiva de todos los ciudadanos.

–Y si se tuviera que elegir una infraestructura.

–Fundamental hoy por hoy, y es una estrategia a nivel europeo, es el tren. Necesitamos tener comunicado el puerto de Algeciras por tren para las mercancías. Necesitamos tener la provincia comunicada con alta velocidad para los viajeros.

–El sector de defensa es también fundamental en la provincia. ¿Cree que Cádiz está preparada para beneficiarse de toda esa actividad?

–Sin duda. Somos la segunda provincia de Andalucía en número de contratos con defensa. No tenemos un avión entero como Sevilla, el Airbus A400M, pero llevamos años colaborando con la Armada. Vamos a crear una mesa específica de industria y defensa, para potenciar todavía más estas relaciones, para preparar más a nuestras empresas para trabajar para defensa, donde empresas que actualmente no están trabajando conozcan las posibilidades que pueden tener para sacar el mayor rédito.

–¿Qué nos falta para que crean más en la provincia, en sus empresas?

–Primero, nos falta confianza en nosotros mismos y no hablo de los empresarios, hablo de la sociedad en su conjunto. Tendemos a fustigarnos en aquellos aspectos donde no estamos favorecidos. Pero los gaditanos no conocen lo que hacen las empresas, que aquí se tiene, por ejemplo, un 15% del PIB industrial, un sector primario agrícola de primer nivel, la mejor marca de atún a nivel mundial, la mejor planta hotelera de la península ibérica en el nuevo Sancti Petri, los mejores campos de golf de toda España, el mejor puerto del Mediterráneo. El que nos visita desde el punto de vista turístico de lo que mejor habla es del gaditano, de los espléndidos que somos, de nuestra idiosincrasia. Si presumiéramos de lo que tenemos, cambiaría muchísimo la percepción de la provincia.

–La burocracia, los tiempos excesivos para arrancar un proyecto, ¿es una de las razones para que mucha gente desista de emprender?

–-Cuando te planteas emprender, primero, tienes que hacer el razonamiento de si estás dispuesto a asumir riesgos y, segundo, si tienes capacidad económica y financiera. Eso son dos barreras muy importantes. Quien da el paso tiene ilusión y cree que tiene esta capacidad. Pero el problema viene antes. Ahora mismo la imagen del empresario ha retrocedido años. Desde las administraciones se fomenta el emprendimiento, pero a la vez están tratando la figura del empresario como el malo. Y nadie quiere ser el malo de la película. O cambiamos la conciencia de la figura de la empresa y del empresario, de la empresaria, o la gente no va a querer emprender.

–Sus reivindicaciones cuando tomó posesión fueron las mismas que se escuchaban en los años anteriores. ¿Cree que se es justo con la provincia? Que aquí se nota más.

–Creo que esta provincia necesita tener ciertas banderas a las que se agarre todo el mundo, pero no veo esa unión. Hay otras zonas de España que entienden que con las cosas de comer no se juega, con una unidad de acción y unidad en cuanto a no poner piedras en el camino entre administraciones. Lamentablemente en esta provincia eso no se ha superado. Y es uno de mis retos.

–Es usted gallego.

–Gallitano (se ríe).

–Pero tiene muy clara la diversidad territorial, las peculiaridades de Cádiz, y defiende las sinergias.

–A nivel territorial se ha avanzado muchísimo. No veo ya división entre comarcas. Uno de los motivos principales ha sido las infraestructuras. Cuando yo llegué a esta provincia para ir de Cádiz a Jerez había que pasar por El Puerto en una carretera tediosa. Para ir a Algeciras recorrías una carretera en la que tardabas una hora y casi tres cuartos en llegar. Esas infraestructuras son tan importantes que han conseguido que los ciudadanos nos movamos por la provincia con agilidad y con conciencia de unidad. Las barreras están más entre las administraciones o incluso entre ideologías políticas.

–Si le digo Aranceles, ¿qué contesta?

–Mucho ruido y pocas nueces.

–¿Cree que si no se llega a un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos esta provincia puede salir muy afectada?

–Hemos hecho consultas sobre la posible afectación de los aranceles dentro de los sectores con nuestras empresas y no somos una provincia especialmente dependiente. Es un importante mercado para nosotros, pero nuestra acción exterior durante los últimos años es muy amplia y tenemos muchos mercados abiertos donde se puede relativamente con cierta agilidad virar las ventas que iban a Estados Unidos. Es verdad que este ruido y estos sobresaltos constantes de ahora aranceles sí, ahora aranceles no, genera distorsiones en toda la economía global mundial y eso no es beneficioso para nadie.

–Se habla del problema de la vivienda, las promotoras y constructoras demandan que haya suelos disponibles, al final estas cuestiones afectan a un sector muy importante para la economía de la provincia.

–El sector de la construcción lleva años advirtiendo de que se iba a producir un colapso en cuanto a oferta y demanda y son varios los motivos. Uno es la falta de facilidad de poner el suelo disponible, para que se puedan generar promociones de viviendas; otro es la falta de mano de obra. Llevas años advirtiendo que el sector demanda estas dos piezas fundamentales para poder desarrollar, de repente viene este problema encima y no tiene rápida solución.

–Otro sector importante es el turismo y la tensión turística que algunos colectivos denuncian.

–Niego en rotundo que haya un problema de convivencia turística. Si algo caracteriza a la provincia de Cádiz fue que se incorporó más tarde al boom turístico de España y ha sabido hacer las cosas con mucha más cabeza. Tenemos plantas hoteleras modernas, sostenibles, respetando el entorno paisajístico espectacular que tiene la provincia. Tenemos personal cualificado, con escuelas universitarias de turismo, con escuelas de hostelería, que felizmente se han retomado. Tenemos un altísimo nivel de sectores adyacentes al turismo que dan cobertura, como son los transportes, el sector de mantenimiento o la construcción. Me preocupa que se esté polarizando, que se esté introduciendo la falsa idea de que la industria es buena y el turismo es malo. De hecho, nosotros aquí reparamos cruceros. Nunca se ha contado con tanta carga de trabajo en el astillero de Cádiz, por ejemplo, gracias a que hay turismo y esos cruceros se van a llenar de turistas, con lo cual el primer beneficiado de que exista turismo es la industria. Construimos aviones porque hay viajeros, porque hay mucho turismo. El puerto de Cádiz se ha transformado en un puerto importantísimo a nivel de cruceros, generando muchísimo negocio para la ciudad, y no solo para la ciudad de Cádiz, sino para la provincia entera. ¿Dónde está el problema? ¿Quién puede decir no a esa prosperidad? A mí, cuando hay colectivos que protestan por los turistas, me gustaría que le hicieran preguntas a la gente que vive del turismo para saber en qué trabajaría si no hubiera este turismo en la provincia.