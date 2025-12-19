Mercadona amplía las vacaciones a 37 días anuales y premia con una paga extra a sus empleados

El Comité de Dirección de Mercadona ha aprobado incrementar el periodo vacacional de sus empleados en siete días adicionales, pasando de 30 a 37 jornadas anuales. Esta mejora laboral beneficiará a los 110.000 trabajadores de la compañía y comenzará a aplicarse en 2026 tanto en España como en Portugal, manteniéndose en adelante. Según la cadena, la iniciativa busca "que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%" y tendrá un coste anual de 100 millones de euros.

La empresa señala que su modelo de Recursos Humanos se basa en escuchar las necesidades de sus equipos y evoluciona constantemente. "Una relación que permite analizar propuestas y, cuando aportan valor, como sucede con esta ampliación vacacional, implementarlas para seguir reforzando la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta", explican desde Mercadona.

Además, el Comité de Dirección ha acordado distribuir el próximo marzo una gratificación extraordinaria equivalente a una mensualidad adicional, con un coste de 280 millones de euros. Esta cantidad se añadirá a la retribución variable que cada trabajador recibe, de una o dos pagas según su antigüedad. Es la segunda vez consecutiva que la compañía toma esta decisión.

Con estas acciones, Mercadona reconoce "el esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo, pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión". La nota recuerda que en 2025 los salarios del 100% de la plantilla ya aumentaron un 8,5%.

Ambas medidas supondrán una inversión de 380 millones de euros en 2026, lo que demuestra, según la empresa, su "carácter pionero en la satisfacción de los trabajadores".

Recordemos que el Comité de Dirección decidió a finales del año pasado incrementar los sueldos sumando al Índice de Precios de Consumo (IPC) de España y Portugal y un extra adicional decidido por la empresa hasta alcanzar el 8,5 %.

De esta manera, el personal base de la compañía pasó a cobrar en su primer año 1.685 euros brutos al mes, lo que supone un 27 % más respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y 2.280 euros brutos/mes una vez superados los cuatro años en la empresa, un 72 % más respecto al SMI.

Balance económico de 2024 y previsiones para 2025

Mercadona volvió a batir todas sus marcas en 2024. Disparó un 37% su beneficio hasta los 1.384 millones de euros, tras crecer un 9% en sus ventas, con 38.800 millones durante el año anterior y sumó 6.000 nuevas trabajadores, a los que repartió 700 millones en un pago único como reparto del resultado del ejercicio.

La previsión para 2025 es la invertir más de 1.000 millones de euros, crear más de 1.000 puestos de trabajo en el 2025 e incrementar un 3,5% las ventas, hasta alcanzar los 40.100 millones de euros. La cadena espera que el beneficio sea similar al de 2024.