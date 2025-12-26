La Seguridad Social destina 13.750 millones en diciembre, un 6,2% más que en 2024, para abonar las pensiones de 9,4 millones de beneficiarios

El gasto en pensiones volvió a marcar un máximo histórico en 2025, con un desembolso anual que ya supera los 189.500 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,2% respecto a 2024. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en diciembre se abonaron 13.750,1 millones de euros correspondientes a la nómina mensual ordinaria de las pensiones contributivas.

Esta cifra representa un aumento del 5,98% en comparación con el mismo mes del año anterior, consolidando así una tendencia al alza en el gasto del sistema. En total, la Seguridad Social contabiliza 9,4 millones de pensionistas en el último mes del año, que perciben una o varias prestaciones del régimen contributivo. El incremento del gasto responde tanto a la revalorización anual de las pensiones como al aumento del número de beneficiarios, en un contexto de envejecimiento progresivo de la población.

Por otra parte, el importe medio de las pensiones mantiene una trayectoria ascendente, impulsada por las nuevas altas con bases de cotización más elevadas. El gasto en pensiones contributivas incluye las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares, que representan el grueso del presupuesto de la Seguridad Social.