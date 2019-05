–Cuatro años después de entrar en el Ayuntamiento, ¿de qué están más orgullosos desde IU?

– Estamos orgullosos porque hemos conseguido sacar adelante cuestiones que eran fundamentales para nosotros y que estaban en nuestro programa. Nadie puede discutir que IU, pese a tener sólo dos concejales, ha ejercido un importante liderazgo en la política municipal en estos cuatro años. Logros como la peatonalización de la plaza de las Angustias, la municipalización del servicio de ayuda a domicilio y la posterior dignificación de las condiciones de trabajo de estas empleadas, la municipalización del servicio de alumbrado público, el plan de desarrollo rural, el festival Intramuros, Navirap... En definitiva, hemos aplicado políticas pese a no tener una correlación de fuerzas demasiado favorables con sólo dos concejales.

– ¿Se arrepiente de no haber entrado en el gobierno? ¿Podrían haber hecho más desde dentro?

–Siempre nos quedará la duda de qué no habríamos sido capaces de hacer formando parte del gobierno. También es cierto que siempre tuvimos claro que con dos concejales frente a siete del PSOE iba a ser complicado por la correlación de fuerzas en la que estábamos en minoría. Por ello supeditábamos nuestra entrada a, primero, un acuerdo también con Ganemos, y después a que se dieran las condiciones que garantizáramos que podíamos aplicar medidas que llevábamos en el programa. Siempre hemos dicho que no íbamos a estar en un gobierno para calentar sillones y creo que lo hemos demostrado.

–¿Algún error durante estos cuatro años?

–Sí, creo que hemos pecado quizá de inexpertos en los primeros meses del mandato, durante la negociación del acuerdo de investidura con el PSOE. Probablemente con la experiencia que ahora tenemos hubiésemos cerrado mejor algunas cuestiones que quedaron un poco en el tintero. Por lo demás, la gente de IU que defendía este proyecto lo ha dado todo.

"Ha faltado liderazgo y audacia para poner en marcha medidas que eran importantes”

–Pasadas estas elecciones, si se vieran en circunstancias similares, ¿se plantearán entrar en el gobierno?

–Tenemos claro que mientras dependa de alguno de los concejales de la confluencia de Adelante Jerez, la derecha no va a gobernar esta ciudad. Por eso, no me voy a cansar de repetir que somos el verdadero voto útil de la izquierda, porque el voto de Adelante Jerez es el único que garantiza un gobierno de izquierdas en esta ciudad. Hemos visto que el PSOE tiene la tentación de acordar con Cs y aplicar otra serie de políticas. Está claro que tendremos que sentarnos a hablar. Creemos que esta ciudad necesita menos confrontación y más capacidad de sentarse en una mesa y de alcanzar acuerdos.

–¿Que nota le pone al gobierno municipal después de este mandato?

–Un cinco. Veníamos de un mandato muy complicado y hay que reconocer que han salvado la situación. Si no le ponemos más nota es porque entiendo que han faltado grandes proyectos, una visión estratégica y la capacidad de poner por delante lo que la ciudad necesitaba. Nos da mucha pena que algunos proyectos por venir de otras fuerzas políticas se hayan quedado en un cajón. Creemos que un gobierno debe estar por encima de esas diferencias y que tiene que mirar ante todo por la ciudad.

–En las anteriores municipales lograron dos concejales y la agrupación Ganemos, entonces formada por miembros de Podemos, llegó a los cinco. ¿Qué cree que pasará ahora con la confluencia de Adelante Jerez?

–Nosotros salimos a ganar, ponemos por delante como aval el trabajo de estos años que está ahí. Se puede testar y comparar con el de otros grupos. Y, además, acudimos con la fuerza que nos da esa alianza estratégica con fuerzas de izquierdas como Podemos, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza. Creo que tenemos una candidatura muy potente, con gente con una capacidad de trabajo tremenda, con formación, preparación y sobre todo con compromiso. Además, tenemos el mejor programa electoral de los que se han presentado de cara a estas elecciones. Confiamos en que los jerezanos sepan valorar todo eso y que el resultado nos permita alcanzar la Alcaldía y que esta ciudad tenga un gobierno de izquierdas.

–Hay personas que no han entendido o respaldado esa confluencia como ha ocurrido, por ejemplo, con la alcaldesa de El Torno, África Barriga, a la que apoyasteis en las últimas elecciones como independiente y que ahora irá con el PP. ¿Es un daño colateral de llegar a acuerdos con otras formaciones?

–Bueno en las organizaciones políticas se producen debates y el resultado democrático de esos debates debe respetarse. Nosotros siempre lo hemos entendido así. Evidentemente hay compañeros que pueden no haber entendido el que cerráramos un acuerdo con el resto de organizaciones para formar la confluencia y nosotros lo respetamos. Aun así, nos chirría más lo de África Barriga, que se vaya al PP, por una cuestión lógica. Por lo demás, nosotros estamos muy contentos del trabajo y las sinergias que hemos creado con los compañeros de Podemos, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista.

"No queremos que se repita nada de lo que pasó durante el gobierno de García-Pelayo y Saldaña”

–¿Lamenta no haber podido cerrar el acuerdo también con Ganemos?

–Hubiera sido lo deseable pero resultó evidente después de dos escasas reuniones que teníamos formas distintas de entender la conformación de la candidatura, sobre todo en la forma jurídica bajo la que concurrir para las municipales. Evidentemente, si además de eso hay diferencias estratégicas y diferencias en cuestiones políticas que son importantes pues tampoco tiene demasiado sentido que unos y otros forcemos, porque la experiencia nos dice que al final no da buenos resultados y que la ruptura se produce después.

–Desde Adelante Jerez aseguran que es un “peligro” que la derecha vuelva al Ayuntamiento de Jerez.

–Hay un peligro evidente. Primero porque es obvio que no compartimos el modelo ni lo que debe ser un Ayuntamiento. Tenemos el recuerdo reciente de María José García-Pelayo y Saldaña con el PP y el deterioro de los servicios públicos, los despidos de trabajadores municipales, pérdida de derechos de estos trabajadores… Nosotros no queremos que nada de esto se repita. Queremos seguir avanzando en cuestiones como la municipalización de servicios, la mejora de las condiciones de los trabajadores y la forma en la que se prestan los servicios.

–¿En Jerez faltan recursos o falta voluntad para avanzar?

–Evidentemente Jerez tiene un problema económico, existe un problema de financiación que es estructural en el conjunto del Estado y hay un problema derivado de la deuda que hemos acumulado que es coyuntural del Ayuntamiento de Jerez. Pero, más allá de eso, falta voluntad política y ha faltado liderazgo y audacia para poner en marcha medidas que eran importantes y no se debían haber demorado. Se podía haber hecho mucho más. Un gobierno de izquierdas no puede sentirse satisfecho porque sea noticia el arreglo de una fuente.

–Es más fácil prometer desde la oposición que cumplir desde el gobierno. Ya se vio, por ejemplo, con la promesa del PSOE de readmitir a los trabajadores municipales del ERE del PP.

–Es una de las espinitas que, al menos, nosotros tenemos porque nos implicamos mucho para hacer posible esa reincorporación. Yo, a día de hoy, sigo pensando que con algo de valentía por parte del gobierno lo podíamos haber sacado adelante. Evidentemente es más fácil prometer que cumplir, pero también va en la honestidad de cada uno y hasta que punto se implica y lo da todo para cumplir con los compromisos que adquiere.

–Hablando de compromisos, ¿cuáles son los de Adelante Jerez para los próximos cuatro años?

–Estamos convencidos de que Jerez necesita afrontar varios debates que son impostergables. Por un lado, su organización administrativa, la descentralización de un término municipal tan complejo como el de Jerez está a medio camino y tenemos que ver qué formulas ponemos en marcha. Otro debate profundo que tenemos que abordar es el modelo de Ayuntamiento que queremos. Nosotros tenemos claro que queremos un Ayuntamiento ágil. Otro debate tiene que ver con el cambio del modelo productivo, porque Jerez tiene que ser un polo fundamental y estratégico de desarrollo de la industria agroalimentaria. Además, llevamos la puesta en marcha de un gran cinturón verde de parques agrarios para diversificar la oferta turística; apostamos por recuperar espacios que son clave para el desarrollo cultural, llevamos propuestas para modernizar la red de transporte público que se ha quedado anticuada…

–¿Qué es lo que más le piden los jerezanos?

– Los jerezanos tienen varias preocupaciones que son fundamentales. La primera tiene que ver con el empleo, porque el que se ha estado generando es precario y estacional. Tiene que ver con los problemas de vivienda y con cómo se están prestando los servicios sociales, que están absolutamente desbordados. Les preocupa también la limpieza, porque esta ciudad está sucia y no se ha fiscalizado debidamente a la empresa, y el transporte. Entiendo que, a partir de ahora, lo que tenemos que hacer es empezar a construir el Jerez de los próximos 10, 20, 30 o 40 años, el Jerez del futuro. La construcción de este nuevo modelo va a depender de todos y va a necesitar del máximo diálogo y consenso y esa es la tarea a la que todos nos tenemos que poner.

–¿Qué ofrece el equipo de Adelante Jerez a la ciudad?

–Ofrece honestidad, formación, ganas, talento y sobre todo la convicción de que esta ciudad necesita política de primer nivel, generosa. Lo decía antes, sobra confrontación y odio, y creo que falta generosidad y capacidad de reconocernos todos e intentar buscar puntos en común. Esta ciudad tiene retos y desafíos que afrontar y entiendo que ahí vamos a tener que implicarnos todos.

–Insisten mucho en la necesidad de que la gente se movilice y vote el 26M. ¿La abstención es el mayor temor para la izquierda?

–Sin ninguna duda, necesitamos que la gente acuda a votar como acudió en las últimas generales, porque la amenaza de un gobierno de derechas, con la participación incluso de la extrema derecha, es real. En las últimas generales, vimos que en Jerez sacaron 6.000 votos más. Yo espero que los jerezanos seamos todos responsables ese día y vayamos a votar con las ideas que cada uno pueda tener pero, sobre todo, que votemos porque creemos que es imprescindible ejercer ese derecho.