"Me marco volver al Ayuntamiento con fuerza y trabajar por Jerez"

¿Por qué ha vuelto a la política?

He vuelto por inquietud. He estado siete años fuera del mundo de la política y vuelvo por esa inquietud y porque veo que mi ciudad no avanza, no prospera. Entiendo que hay otra manera de hacer las cosas y el proyecto andalucista es un proyecto que me ilusiona. Cuento con un equipo muy preparado en esta candidatura y creo que si los jerezanos y jerezanas así lo deciden, el 28 de mayo vamos a hacer mucho por Jerez. Es mi ilusión.

¿Cómo ve Jerez tras dos legislaturas socialistas?

Una ciudad sin rumbo, sin un proyecto claro de ciudad. Yo vengo del movimiento vecinal y conozco bien los barrios de Jerez. De hecho, he estado en toda esta precampaña visitando las barriadas y he visto mucho deterioro. Creo que la falta de mantenimiento es evidentemente. Yo me comprometo a que no se va a hacer ningún equipamiento nuevo hasta que no seamos capaces de recuperar aquello que tenemos. Para crecer y construir tenemos que mantener. Y si hacemos algún tipo de equipamiento nuevo, vamos a prever siempre el mantenimiento. Entiendo que a veces se hacen inversiones que cuestan muchos millones de euros, que luego no se mantienen y a los años se pierden.

¿Qué aportaría ahora el andalucismo?

Afortunadamente en Jerez los andalucistas hemos gobernado 24 años. Lo que es Jerez hoy día es gracias a gobiernos andalucistas y por qué no decirlo, a su alcalde Pedro Pacheco y a sus concejales y concejalas. Delegados que se han partido la cara por esta ciudad y que la han hecho modelo a nivel andaluz, español y mundial. El circuito, el Villamarta, lo que es hoy la Semana Santa, la Feria... Esos son logros andalucistas. Creemos que esa herencia la recibimos esta tercera generación de andalucistas y creemos que hay otra forma de hacer gobierno. Tenemos claro que somos municipalistas. Para nosotros lo primero es Jerez, queremos hablar de sus problemas, de sus necesidades, de su futuro y ese es nuestro objetivo. Alfombra roja para la Junta, al Gobierno de España, a la Unión Europea, a todas las administraciones que quieran invertir y quieran trabajar por Jerez. Nosotros vamos a tener lealtad institucional al 100%, no vamos a estar en enredos. Jerez por encima de todo.

¿Qué le falta al andalucismo actual para tener la fuerza de años atrás?

Es curioso, pero cuando hablamos con los ciudadanos todo el mundo nos dice que Andalucía necesitaría un partido fuerte como tienen los catalanes, los vascos, valencianos... Yo soy muy autocrítico. Creo que desgraciadamente los dirigentes andalucistas del momento no supieron mantener ese apoyo de los ciudadanos por cuestiones internas del partido, pero creo que esta tercera generación de andalucistas sí lo tenemos claro. El sentimiento andalucista sí existe. Jerez es un territorio muy importante a nivel español, que podría decidir mucho pero para eso es necesario tener poder político propio para mirar por nuestra tierra siendo solidarios con el resto.

¿Cuáles son los principales objetivos de Andalucía x Sí?

Uno es recuperar la dignidad de los barrios y ahí entran todos los servicios públicos que hay que prestar por ley (alumbrado, arbolado, acerado, zonas de equipamientos públicos...). Tenemos que volcarnos en recuperar los servicios que los ciudadanos pagan con sus impuestos y que no se prestan como deberían. Poner el foco también en la zona rural y la participación ciudadana. Trabajar por el empleo y las inversiones para que Jerez recupere esa industria que perdió y que ni el PSOE ni el PP han sabido reestablecer. También es muy importante la parte interna del Ayuntamiento, en cuestión de transparencia, gobernanza, que los ciudadanos conozcan con pelos y señales dónde se gasta el dinero público. Y por supuesto, hay una pata para la política social. El Ayuntamiento tiene que estar con las personas que peor lo están pasando.

También ha hablado mucho de la inseguridad y de los problemas del centro histórico

Sí. Hace poco estuvimos reunidos con el Sindicato Independiente de la Policía y en los últimos 20 años Jerez ha perdido 80 agentes de la Policía Local, pero es que Jerez ha crecido y eso se palpa en la inseguridad. Por otro lado creemos en un modelo de recuperación del centro histórico para repoblarlo. Queremos que la gente viva en el centro y para ello hay que tener servicios, tiene que ser agradable para los ciudadanos y ahora creemos que está inundado de pisos turísticos, una política que bajo nuestra opinión es desacertada.

Ha hecho mención anteriormente a la figura de Pedro Pacheco. ¿Qué opina de lo que está viviendo?

La situación de Pedro Pacheco me parece totalmente injusta e injustificable. Se está haciendo un flaco favor a lo que entendemos que es justicia. Dicho esto, tengo la oportunidad de hablar con Pedro Pacheco de vez en cuando y por supuesto me orienta. Él me pide que hablemos del andalucismo, de lo que el andalucismo hizo por esta ciudad y lo que podemos hacer. Que hablemos de Jerez, al contrario que otros candidatos que hablan de la Junta, del Gobierno... Nosotros queremos hablar de Jerez, que para eso nos presentamos.

Si el 28 de mayo no obtiene el respaldo esperado, ¿qué hará?

Nosotros salimos a ganar, no descarto nada. Estamos convencidos de que vamos a volver al Ayuntamiento de Jerez, no sé con qué fuerza pero vamos a volver. Y a partir de ahí tenemos cuatro años para trabajar a las siguientes. Si ocurriera la debacle, internamente tendríamos que ver qué ha ocurrido y decidiríamos lo mejor para el partido. Yo no me voy a aferrar a ningún sillón ni a estar eternamente siendo el candidato. Habrá que valorarlo, trabajarlo y tomar la mejor decisión. Pero yo en principio me marco volver al Ayuntamiento con fuerza y trabajar por Jerez.