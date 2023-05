"Queremos darle cordura a la izquierda"

El partido Alternativa Republicana (Alter) nació en 2010 y se presentará por primera a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo en Jerez. Sí lo hizo en los comicios locales de 2019 en otras ciudades de la provincia como Cádiz y Algeciras. Asimismo, esta formación se presentó el pasado año a las elecciones autonómicas, aunque lo hizo dentro de la Coalición Republicana Socialista por Andalucía, junto al Partido Socialista Libre Federación (PSLF). En aquella convocatoria electoral obtuvo 157 votos en la ciudad. En sus redes sociales, la formación destaca que su candidatura a la Alcaldía de Jerez estará encabezada por varias mujeres, una lista que será “100% republicana”. Su candidata es Marina López.

Tienen un recorrido de trece años pero en la ciudad no son muy conocidos. ¿Cómo presentaría Alter a los jerezanos?

Somos una alternativa a lo que hay ahora. Nuestro programa va muy centrado en el feminismo. Las tres cabezas de cartel somos mujeres, feministas y pertenecemos a la asociación 'Feministas Radicales'. Queremos dar un enfoque muy dirigido a la mujer porque todos los problemas que tiene la ciudad, como el paro y la prostitución, están muy relacionados con la mujer. Nuestra candidatura es feminista y femenina.

¿Qué ofrecen diferente del resto de partidos?

Lo diferente es que somos de izquierda de verdad, somos republicanas de verdad también. Porque hoy, con esta corriente que ha entrado neoliberal, en estos últimos cuatro años, que ellos dicen que son de izquierda, nosotros queremos dar un enfoque real de lo que es y ocupar ese espacio que ha quedado vacío realmente. Ninguna de las políticas que se han aplicado son de izquierda, por mucho que Vox diga que son comunistas y de ultra izquierda. Realmente, si lo analizas, no son de izquierda.

Lo que ofrecemos nosotros es esa alternativa a las personas que son de izquierda y que ahora no tienen un partido de izquierda al que votar. De hecho, mucha gente me lo ha dicho: "No tenemos a quien votar". Y a mí me pasaba lo mismo. Nos hemos quedado sin referencia de un partido de verdad de izquierda.

¿Qué tipo de feminismo defienden?

Estamos viviendo mucha misoginia, mucho borrado de la mujer. Feminismo no quiere decir que seamos superiores o queramos conquistar la ciudad. El feminismo real es otra cosa, es la igualdad. El tema de la prostitución, por ejemplo, acogernos a una red que se llama Red de Ciudades Libres del Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Es nuestro primer punto en el programa electoral porque en Jerez hay un problema muy grave con la prostitución. Tenemos avenidas principales ocupadas por prostíbulos y bares en los que se ejerce. Si se quisiera, se podría erradicar fácilmente. El 90% es trata, y cada vez más. Incluso, hay una aplicación a nivel nacional donde su puntúa a las prostitutas de Jerez. Se mira a otro lado. En la avenida de México, por ejemplo, dentro de los bares se fuma y está prohibido. Tan sólo con eso la Policía podría ir y cerrarlos. Se sabe dónde se ejerce. Además, hay mucho paro. Se junta una cosa con la otra, con mucho más paro femenino. Y ese es el sentido que le queremos dar nosotras a nuestra candidatura.

Otro punto destacado de su programa es la discapacidad.

Sí. Queremos una ciudad sin barreras y que cualquier persona que tenga una discapacidad pueda acceder a cualquier servicio, por ejemplo, con intérpretes para personas sordas en la Administración.

El patrimonio monumental es una asignatura pendiente en la ciudad. ¿Qué propuesta tienen?

Jerez atesora un gran patrimonio histórico y monumental, mucho del cual se ha apropiado la Iglesia de forma indebida, y otro está abandonado porque la Iglesia que se ha hecho con él vía inmatriculaciones no está dispuesta a su restauración y conservación. Hay que recuperar patrimonio monumental apropiado indebidamente por la Iglesia, como la Catedral, y además que ésta pague impuestos por su patrimonio. Las excepciones fiscales a la Iglesia en un patrimonio que utiliza habitualmente como recurso económico no es admisible. La recuperación del Patrimonio Histórico y su rehabilitación es una prioridad.

Y, bueno, intramuros se cae. Es una vergüenza y no se está haciendo nada por conservarlo. Y luego queremos que vengan turistas... Al respecto, tiene que ser un turismo sostenible. Pero no podemos depender sólo del turismo, hay que crear puestos de trabajo a través de la generación de industrias. Si lo que queremos es mantener a nuestra juventud en Jerez cuando acaben la carrera, hay que ofrecer un empleo de calidad. Hemos perdido toda la industria del vino que teníamos. Quedan pocas bodegas y las que hay no son ni jerezanas. No hay viñas. Todo se ha externalizado y lo único que tenemos son tiendas.

Hablan en su programa también de las consultas populares, un mecanismo que muchos ciudadanos desconocen.

Sí. Está en la Constitución y no se lleva a cabo. La democracia y la democratización de las instituciones no consiste en votar cada 4 años e incumplir sistemáticamente las promesas electorales. Vamos a introducir las consultas populares municipales como un mecanismo de participación ciudadana en temas importantes para el municipio y la democratización institucional.

En el bloque económico, hacen referencia a la deuda municipal.

Es algo muy grave. Tenemos la misma deuda que Barcelona, que tiene muchísima más población que nosotros. El Ayuntamiento, cada cierto tiempo, pide un préstamo a Hacienda. ¿De dónde vienen esa deuda? Nosotros proponemos hacer una auditoría de deuda, saber en qué se ha gastado el dinero desde 2015 aproximadamente, que es cuando empieza el grueso. No es normal, igual que el paro. La deuda de cada jerezano es de más de 4.000 euros. Y si seguimos así, dónde vamos a llegar porque aquí nadie dice hasta aquí hemos llegado. Y las inversiones que se hacen sin tener un resultado fiable, como la última, con el Callejón de los Bolos, que era supuestamente para un Centro de Arte Contemporáneo. Se ha llevado años cerrado y ahora lo abren, a prisa y corriendo, para hacerse la foto y dicen que es una sala de estudios. Se llevaron esos muebles a la Sala Paúl por si no les daba tiempo a abrir el Callejón. Es una vergüenza. A mí me daría vergüenza hacerme fotos porque tengo las elecciones a la vuelta de la esquina, cuando el proyecto era para un Centro de Arte Contemporáneo. Si no se consigue una cosa es mejor decirlo.

Unen Medio Ambiente y Urbanismo en un mismo punto. ¿Por qué?

Medio ambiente y Urbanismo van unidos por un importante patrimonio natural y rural en el que el desarrollo urbanístico incontrolado, desde hace años, provoca graves problemas ambientales, que generan mucho más gasto municipal. El desarrollo de la ciudad tiene que ser planificado a lo alto, no a lo largo y a lo plano. Las necesidades de vivienda pasan por el desarrollo de políticas sociales de viviendas con la construcción de viviendas sociales en régimen de alquiler social y la restauración y rehabilitación de las existentes que se encuentran en situación de deterioro cuando no abandono. El desarrollo de una industria energética pública que proponemos se ha de llevar a cabo con el escrupuloso respeto al patrimonio natural y medioambiental que atesoramos y por ello una empresa pública energética es la mejor forma de ordenar y planificar el desarrollo energético que actualmente se está llevando a cabo por el sector privado y para el que la conservación medioambiental no es una prioridad.

¿Cómo van a recuperar la confianza de los ciudadanos en los políticos?

Yo, personalmente, me he presentado por eso, por el descontento que hay de la población en general. Las cifras de abstenciones van a ser altísima, igual que en las próximas generales. Eso hará que venga otra vez la derecha. Tampoco es cuestión de votar a estos de izquierda porque no hay otra cosa. Nosotros estamos ofreciendo otra cosa, una alternativa de izquierda, con una política de izquierda de verdad. El desencanto de la gente es normal. La gente quiere trabajar, comer y vivir normal. A eso tenemos que tender y no se ha tendido a eso en los últimos años. No son leyes de izquierda. Se han desmovilizado las calles y el voto. La gente ya no sabe a quién votar. El que es de izquierda se queda sin opciones y el de derecha lo tiene claro y va a votar. El de izquierda se queda en su casa si no ve una alternativa. Yo no sé si seré capaz de arrastrar, pero al menos somos una opción. Queremos darle cordura a la izquierda.