Ángeles González, más conocida como Kika, se enfrenta este domingo a sus segundas elecciones municipales, las primeras como candidata de la formación. A pocos días de la cita electoral, hace balance de estos cuatro años de mandato. Lo hace, como siempre, hablando en femenino a modo de “reivindicación. Llevamos 21 siglos hablando en masculino, así que yo voy a hacer unos añitos en femenino a ver qué pasa”.

—Se acaba vuestro primer mandato en el Ayuntamiento. ¿Qué han dado de sí estos cuatro años?

—Un pedazo de experiencia. Nosotras hemos sacado adelante un montón de medidas. Una de las cuestiones principales es que hemos puesto en práctica otro concepto de oposición. Creo que es bastante innovador el hacer una oposición que controla, que propone y colabora. En ese sentido, creo que hemos sacado un buen trabajo para adelante. Y luego, hemos confirmado algunas sospechas del juego político, de cómo los políticos se silencian y se permiten unos a otros, o se atacan.

—¿Qué logro destacaría de la gestión de Ganemos?

—Creo que uno de los trabajos en los que hemos insistido más en estos cuatro años es en el tema de la transparencia. La transparencia ha sido uno de nuestros principales objetivos. Queríamos entrar en la institución para ver si conseguíamos que la información fluya, de manera que la ciudadanía tenga acceso a toda la información. Nos parece también una invitación a la participación. Otro de los logros yo creo que ha sido el control que hemos hecho al gobierno, que creo que ha conseguido que el gobierno haya llevado adelante propuestas que en un principio no tenía ningún pensamiento de hacer. Controlar al PSOE ha sido un triunfo en cuanto que ha acercado a políticas de izquierdas que en principio el PSOE no tenía la valentía para llevar adelante.

"Si hemos hecho todo esto en la oposición, imagínate que haríamos si gobernásemos”

—Quiere decir que el PSOE ha llevado adelante políticas obligado por las circunstancias, es decir, por estar en minoría y necesitar el apoyo del resto de fuerzas políticas, ¿no?

—Claro, al PSOE hay que tener vigilado, si lo dejas solo no es valiente para nada. Responde a otros intereses, intereses partidistas, se encuentra a gusto en el centro. El hecho de que nosotras hayamos estado ahí controlándolos lo ha hecho virar hacia la izquierda.

—¿De qué se arrepiente Ganemos Jerez?

—No es un arrepentimiento pero sí creo que ahora mismo estamos en una división de opiniones dentro de Ganemos acerca de haber acogido algunas competencias de gobierno. Es un debate, algunas personas sienten que debíamos haber hecho eso o están replanteando que quizá eso es algo que tendríamos que haber hecho.

—¿Pensaban que era más fácil gestionar y se han encontrando con una ‘maquinaria’ lenta?

—La maquinaria es complicada moverla, evidentemente, pero nosotros no hemos entrado pensando que todo era fácil. Venimos todos de colectivos sociales y cada vez que queríamos poner algo en marcha nos encontrábamos con la pega. Hemos visto también que muchas cosas no se han sacado adelante por falta de voluntad política y no por esa burocracia. Eso ha sido la excusa. Pero sí hemos sido inocentes a la hora de pensar que podíamos proponer al equipo de gobierno y que el equipo de gobierno aceptaba y cumplía. Si hemos pecado de alguna inocencia, sobre todo los dos primeros años, es por pensar que con arrancar el compromiso del gobierno, íbamos a conseguir poner las medidas en marcha. Todas las medidas que hemos conseguido sacar adelante han sido primero sacando el compromiso y, después, sentándonos cada día con los técnicos que llevaban la medida y llamando por teléfono a los delegados. Las hemos trabajado como si fuéramos concejales porque el equipo de gobierno no ha asumido los compromiso que adquiría con nosotros ni de lejos.

—¿Por qué decide dar el paso y ser la candidata?

—Ha sido una opción feminista. Creo que las mujeres tenemos que ir reconociéndonos en espacios de poder. Tenemos que sentirnos capaces y servir de referentes a otras mujeres, dando un paso adelante y convertir la política y el poder en algo que sea compatible con nuestros ritmos y nuestros intereses. La conciliación laboral y familiar es la que más me preocupa y en política es bastante complicado. Hay que poner un poco de orden para que la participación de las mujeres se pueda dar.

—¿Le ha dado su padre, Sebastián González, algún consejo como concejal que fue?

—Sí, claro (risas). Siempre me ha dicho que la primera actitud que tiene que tener una persona para estar en política es ser muy honesta. Él me recomienda que sea prudente, que no caiga en las provocaciones, que tenga los pies en la tierra... A él le da miedo que entre en las provocaciones y pueda sufrir. Pero también me dice que si él hoy día estuviera en política estaría en Ganemos Jerez. Siempre fue concejal de IU pero independiente. La verdad es que a mí lo que me llamó la atención de Ganemos fue eso, ese concepto de que los intereses partidistas impiden que se puedan llevar a cabo medidas que son necesarias para la gente y que no se llevan a cabo porque en ese momento no le interesa al partido porque están pactando con otro y, al final, la gente es la que sufre las consecuencias.

—Lograron cinco concejales en 2015. Ahora, tras continuar Podemos por separado, ¿qué expectativas tienen?

—En un principio, la lógica nos dice que si juntas sacamos cinco, ahora sacaremos menos. Pero claro, el trabajo de estos cuatro años no es baladí. Ha sido un montón de trabajo y hemos tocado a muchas personas que no nos conocían y que, en aquel momento, no votaron ni por Ganemos ni por Podemos. Sin embargo, ahora han sido ‘tocadas’ y creo que hemos incorporado a un montón de personas en nuestras políticas, en nuestra forma de hacer y en nuestra gestión en la calle. La verdad no sabría hacer la cuenta, ahora mismo es un deporte de riesgo esto de hablar de previsiones. Está claro que el bipartidismo ha muerto, que hay nuevas formas, no sólo nosotros... Ahora también está Jerezanos en Acción, parece que están surgiendo otras formas también dentro de la derecha. Parece que se está moviendo el que la política tiene que dejar de ser lo que venía siendo y tiene que integrar a la gente con nuevas maneras de participación.

"Hay que convertir el poder y la política en algo compatible con los intereses y ritmos de las mujeres”

—¿Lamenta Ganemos no haber llegado a un acuerdo con Podemos e IU?

—La ilusión, por supuesto, es ir juntas, esa ilusión es innegable. Ese es el ideal. Pero las circunstancias a día de hoy no son esas, esa también es la realidad. La realidad es que todavía esa nueva manera de hacer política no ha calado en todos los partidos y ahora mismo no se dan las circunstancias. A pesar de que es algo que no ha podido ser, tampoco tiene que ser un freno. Nosotras entendemos positivo que no forcemos algo que se palpa que no va a funcionar y nos entendamos a la hora de trabajar. No es lo mismo trabajar una medida concreta que tener que cambiar tu forma de hacer política.

—¿A quién beneficiará la fragmentación de la izquierda?

—Bueno, fragmentación de la izquierda y de la derecha. Creo que ha cambiado el paradigma, no es que vaya a beneficiar a unos y a otros, simplemente ha cambiado la forma. Ya somos más gente y todo el mundo tenemos que empezar a ver que tenemos que negociar y sentarnos. Dijimos que íbamos a hacer una campaña limpia porque tenemos que partir de poder sentarnos en una mesa a trabajar, porque tenemos que acordar cosas después obligatoriamente. Me alegra que la ciudadanía divida su voto y nos obligue a todas a sentarnos en una mesa y tener que acordar las medidas, porque creo que tenemos que romper con esos intereses partidistas.

—¿Qué le parece lo que ha ocurrido en Córdoba con Ganemos?

—No tenía que haber ocurrido nunca que no se le dé el amparo institucional a un grupo que es la tercera fuerza en el Ayuntamiento de Córdoba por una lista fantasma que era muy fácil de comprobar si es o no fantasma... A mí eso es lo que más me indigna, que ningún juez haya entrado a llamar... Nosotros lo pusimos en nuestra impugnación, ‘llamen ustedes uno a uno a los candidatos, le sientan y que se ratifiquen en su intención de presentarse a las elecciones en Jerez o en Córdoba. No van a venir’. Creo que era muy fácil para la justicia saber qué estaba pasando y no han entrado a comprobar, a mí me parece que ahí hay un problema, a eso no se le puede llamar justicia.

—¿Temieron que le pudiera pasar lo mismo?

—Claro. Desde el principio la junta electoral nos dio la razón pero no quiero recordar cómo fuimos al juzgado a recoger la sentencia del Contencioso Administrativo... Cómo iríamos que el juez al vernos nos dijo “señoras, que no va a pasar nada”. Pero el miedo lo teníamos, soy abogada y conozco como funciona ese concepto de justicia y me temía que podía ocurrir.

—¿Cuáles con las líneas maestras de Ganemos Jerez para el próximo mandato?

—El programa lo hemos dividido en cuatro bloques. Uno de ellos es el de las personas en el centro, políticas que atiendan la emergencia social. Después está el bloque de un Jerez saludable y amable, que serían el urbanismo para las personas. El tema ecologista también atraviesa todo el programa y es una cuestión urgente para nosotras. Luego tenemos el bloque de participación ciudadana para hacer del Ayuntamiento una herramienta para la gente. Y por último está el desarrollo socioeconómico. Está claro que partimos de que el modelo actual es un fracaso y no aspira al pleno empleo y tenemos que poner en marcha otro. No podemos perpetuar que Jerez se dedique al turismo. Tenemos que incentivar otros sectores. Estamos convencidos de que en el Ayuntamiento falta eficiencia, se pueden hacer más cosas y mejor con el mismo dinero. Se está en una inercia que abandona el trabajo y eso a nosotras nos hierve la sangre.

"Al PSOE hay que tenerlo vigilado. El hecho de estar ahí vigilándolo lo ha hecho virar a la izquierda”

—¿Qué le piden los jerezanos?

—Si soy sincera, los jerezanos los que nos pedían es que fuésemos juntas la izquierda, pero no se han podido dar las condiciones. Y por la calle lo que recibimos es un montón de apoyo y cariño.

—¿Qué le dice a los jerezanos para que voten a Ganemos Jerez y no a otras formaciones?

—Nosotras decimos si hemos hecho todo esto en oposición, imagínate qué haríamos si gobernáramos. Nosotras entendemos que lo que le falta al proyecto político de Ganemos es gobernar para poder mostrar nuestra capacidad y unirnos a esa ola de municipios del cambio que entendemos que está haciendo que la vida de las personas mejore. Además, llevamos un equipazo. Ahora estoy yo ahí de candidata pero cualquiera de nosotras puede ser la que esté la primera, o de nosotros, y todos y todas tenemos esta capacidad de trabajo, y esta entrega, ilusión y ganas de hacer cosas por la gente.