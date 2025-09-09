Asturias, objetivo del acuerdo de industrialización entre Indra y Hunosa

Asturias es el objetivo del acuerdo de industrialización de Indra y Hunosa para colaborar en la búsqueda de espacios donde desarrollar proyectos que refuercen el papel del principado como referente industrial y tecnológico en España y Europa. El convenio contempla la identificación y reutilización de terrenos e instalaciones industriales de Hunosa en la región en los que sea posible desarrollar iniciativas de innovación tecnológica, sostenibilidad y defensa promovidas por Indra.

En el marco de este acuerdo, las dos empresas acuerdan establecer las bases de cooperación y colaboración para la identificación de espacios industriales en las zonas mineras de Asturias para potenciales usos industriales, o de desarrollo de ingeniería a largo plazo, así como en relación con proyectos de innovación relacionados con la sostenibilidad y la energía para la industria de la defensa.

Como grupo de referencia en servicios energéticos y medio ambiente, Hunosa aportará su conocimiento y experiencia en el territorio asturiano, su capacidad para la restauración y reutilización de terrenos e instalaciones industriales, así como los suelos industriales y no industriales ubicados en las zonas mineras de Asturias.

Por su parte, Indra Group sumará sus capacidades tecnológicas y empresariales de gestión, innovación e internacionalización y sus soluciones tecnológicas avanzadas, con la aspiración de convertir Asturias en el centro neurálgico de su actividad de producción e integración de plataformas terrestres.

Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, ha subrayado: “Nuestro objetivo es seguir reforzando nuestras capacidades industriales y contribuir al desarrollo económico de Asturias para situar a la región y a España como potencia dentro del mercado europeo”.

Por su parte, desde Grupo Hunosa se ha destacado que “acuerdos de colaboración como el que hoy se firma están alineados con el compromiso que Grupo HUNOSA, en su papel de agente dinamizador, tiene con el desarrollo económico y la generación de actividad en las comarcas mineras”.

Ambas compañías coinciden en que este paso constituye un hito en la reindustrialización de Asturias y abre la puerta al desarrollo de proyectos orientados a la innovación, la sostenibilidad y la generación de empleo de calidad en un futuro próximo.

Indra Group

Indra Group (www.indracompany.com) es un holding empresarial que promueve el progreso tecnológico, del que forman parte Indra, una de las principales compañías globales de defensa, tráfico aéreo y espacio; y Minsait, líder en transformación digital y tecnologías de la información en España y Latinoamérica.

Indra Group impulsa un futuro más seguro y conectado a través de soluciones innovadoras, relaciones de confianza y el mejor talento.

La sostenibilidad forma parte de su estrategia y de su cultura, para dar respuesta a los retos sociales y ambientales presentes y futuros. A cierre del ejercicio 2024, Indra Group tuvo unos ingresos de 4.843 millones de euros, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.

Grupo Hunosa

Grupo Hunosa es una organización empresarial de titularidad pública (participada al 100% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI) perteneciente a los sectores energético, medioambiental y minero con sede en Asturias.

En el ámbito de la energía, Hunosa cuenta con una central termoeléctrica y opera en energías renovables como la geotermia y la biomasa. Además, presta servicios de consultoría en ingeniería y promueve y comercializa suelo industrial.

Grupo Hunosa está integrado, además, por dos filiales. Sadim presta servicios de ingeniería, seguridad minera e industrial y museografía minera. Por su parte, Hunosa Empresas promueve y financia proyectos empresariales alternativos a la minería, propiciando así la generación de empleo y la actividad industrial.