Ana Rivero: "Con Guerra siempre sabía que me lo iba a pasar bien"

DE CÁMARA A CÁMARA. "No me hables de usted porque edad tengo pero soy muy juvenil". Así abre fuego, simpatiquísima, quien fue casi durante cinco décadas taquígrafa del Congreso. Ana Rivero (Madrid, 1954) se jubiló de la Cámara Baja y escribió junto a Ana I. Gracia 'Luz y taquígrafa' (Plaza & Janés). Gusta a la cámara, como demuestra en el anuncio de Campofrío de este año.

Pregunta.–¿A quien se le ocurre estudiar taquigrafía?

Respuesta.–La estudié en el Bachillerato, suspendí y mi padre, que era taquígrafo, se cabreó y me enseñó. A partir de ahí, tres años estudiando en el Congreso en una academia y aprobé.

P.–Yo copiaba de mozo los exámenes a mi amigo Ángel y desde entonces soy un experto calígrafo.

R.–Pese a estar jubilada, voy a la universidad y tomo los apuntes en taquigrafía, apunto la lista de la compra en taquigrafía, cuando quiero que mi marido no se entere de algo lo escribo en taquigrafía... Es superútil.

P.–Ahora no verá un debate del Congreso ni loca...

R.–Se equivoca. Nuestro trabajo crea adicción, pero no lo echo de menos.

P.–Ha cotizado bastante.

R.–Joé, 51 años.

P.–¿No será mi médico también taquígrafo?

R.–No, pero escuche, lo más divertido es que escribo también en chino. Llevo 14 años estudiándolo. Soy una friki.

P.–Lo próximo el arameo.

R.–No, el árabe.

P.–En vez de conmemorar los 50 años de la muerte de Franco podíamos haber honrado sus cinco décadas como taquígrafa del Congreso.

R.–Eso digo yo, habría sido mucho más interesante.

P.–Cada dos semanas un homenaje.

R.–¡Qué maravilla! Yo me apunto a todo. Hasta al anuncio de Campofrío.

P.–Acabará haciendo un videoclip con Rosalía.

R.–Ya estuve en Broncano, ¿eh? Me lo pasé estupendamente.

P.–Felipe González: "No hemos recibido dinero alemán: ni de Flick ni de Flock". Hay palabras imposibles de transcribir...

R.–Nooo, cuando el orador dice algo que no existe se le pone una comillita.

P.–¿Pedía un suplemento por la transcripción de los discursos de Fraga?

R.–¡Qué va! Fraga no era de los peores. Hubo uno con dentadura postiza y no se le entendía ni patata; pensábamos que se le iba a caer en nuestra mesa. Hicimos una porra y todo: a quien le cayera invitaba a café. Yo rezaba para que no fuera a mí. No ocurrió.

P.–¿Ha sido Alfonso Guerra el mejor insultador de la Cámara Baja?

R.–Sí, sí, sí, sí. A mí me animaba mucho cuando entraba y lo veía hablando: "Qué bien me lo voy a pasar", me decía. No me diga que no tenía ingenio, es superrápido.

P.–¿Al repasar alguna intervención de Rajoy pensaba que se había equivocado usted? Se hacía unos buenos líos...

R.–Verdad. Estuvimos dos horas ahí dale que te pego con aquella frase que dijo de "porque yo, porque tú, porque nosotros...", pensando qué habría querido decir y al final metiéndole unos guiones y unas comas se entendía.

P.–Da la impresión de que el nivel del debate en el Congreso ha caído mucho en los últimos años.

R.–Es brutal, vamos bajando un escalón más en cada legislatura. Hemos llegado a unos niveles de mediocridad alucinantes.

P.–Si un diputado hace una payasada como enseñar una impresora, ¿cómo se registra?

R.–Se recoge todo, desde una impresora hasta cuando hace mucho Sagaseta, un canario independentista, se quitó un zapato y empezó a pegar zapatazos en la tribuna. Otra vez Sabino Cuadra rompió la Constitución; uno dejó unos espárragos, otro dos naranjas...

P.–Vaya memorión.

R.–Es por estudiar chino...

P.–Vivió el nacimiento de la Constitución. ¿La ve aún lozana o ha envejecido mal?

R.–Un poco achacosa, necesitaría que le dieran unos polvitos y le pintaran los labios. Pero será muy difícil que la rejuvenezcan.

P.–Gregorio Peces-Barba juntaba para comer al menos una vez al año a Felipe González y Manuel Fraga. ¿Imagina eso hoy?

R.–¡Usted cree que es normal que se tiren tres años sin hablarse con la cantidad de cosas que hay pendientes!

P.–¿Quién ha sido el diputado más humano?

R.–Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias). Presentó la candidatura del cuerpo de taquígrafos al Premio Príncipe de Asturias. No nos lo dieron.

P.–Eso de las lenguas cooficiales, ¿no será para dar trabajo a taquígrafos nacionalistas?

R.–Al contrario, es un 30% más de trabajo. ¿Usted sabe lo que es decir una frase en castellano, una en euskera, otra en castellano, una en catalán? La locura. Mis pobrecitos compañeros dejan un hueco para cuando mandan los traductores el texto original. Un follón. A mí me tocó la primera parte y me cabreó muchísimo que se hiciera de la noche a la mañana.

P.–Ahora ponen en negrita los improperios y palabras malsonantes de sus señorías.

R.–En el Diario de Sesiones hay tal cantidad de negritas que ha habido una iniciativa socialista porque es horrible cómo está. Nosotros sólo reflejamos lo que pasa. ¡Coño, que no digan palabrotas y no las pondremos!

P.–¿Por un módico precio me transcribe la grabación de esta entrevista?

R.–Se la regalo, la hago gratis...

P.–La IA lo hace pero soy de la vieja escuela.

R.–Usamos un volcado de texto que conforme llegas al despacho ya lo tienes, pero una cosa es el lenguaje oral y otra el escrito. Como cuando Labordeta dijo "a la mierda" porque no lo dejaban hablar al pobrecillo; el hombre pidió perdón, pero llevaba razón.