Cristina Abad, 'Valle Salvaje': "Me dijeron que Úrsula era una mala, con eso tuve suficiente"

Cristina Abad (Madrid, 1992) es una actriz que ha forjado su carrera desde sus inicios en teatro y cortometrajes independientes. Debutó en la TV en 2015 como María Cristina en la serie diaria de TVE Acacias 38. Sin cambiar ni de cadena ni de franja trabajó en Servir y Proteger (2017-2023) y en la serie de Telecinco Escándalo: relato de una obsesión (2023). Forjada en las grabaciones intensivas, actualmente forma parte del serial vespertino de La 1 Valle Salvaje, producido por Bambú y donde interpreta a la joven villana Úrsula.

–Usted ha alcanzado el Valle Salvaje.

–Siempre he pensado que los personajes que no me han dado es porque no eran para mí poque no iba a saber defenderlos en ese momento. Y pienso también que los personajes que he hecho son lo mejor que me podría haber pasado. En Acacias 38 aprendí lo que es esta profesión, a actuar y mejorar. Estuve en El funeral, obra de teatro con Cocha Velasco y Antonio Resines, con la oportunidad que dió Manuel M. Velasco.Ydespués Servir y proteger, cortos, videoclips, más teatro. Sí he llegado hasta ese Valle Salvaje donde sigo creciendo y estoy muy orgullosa de mí y de todos los que están a mi lado.

–¿Qué le atrajo del personaje de Úrsula?

–Mi representante me lo resumió: “Es una mala”. Con esto tuve suficiente. Hacer un personaje de “mala” es algo muy divertido, puedes experimentar cosas muy diferentes a ti. Se puede jugar mucho, hay escenas muy potentes.

–¿Encuentra diferencia entre una serie diaria de hoy y de otra de hace diez años?

–En todas las serie diarias se trabaja igual: tiempos, horarios muy parecidos, coincides con determinados compañeros del equipo técnico. Pero ahora tenemos un exterior fijo al que vamos cada semana o cada dos semanas dependiendo del clima.

–¿Cómo prepara esa complejidad de alguien que está urdiendo el mal todo el tiempo?

–Detallamos las escenas que requieren mucha energía. Es algo con lo que me meto mucha caña a mí misma porque cuando veo mi trabajo o el de otros no hay nada que menos me guste que un trabajo aparezca sin la fuerza necesaria. Y un personaje como Úrsula debía tener mucho carácter, es una mujer con mucha potencia. Me he dejado la piel.Al principio me costaba mucho hacer una Úrsula amable pero que se viera a su vez que era manipuladora, esa ambigüedad me costó. Como yo misma soy muy clara y no tengo doble cara. Fue divertido y a la par confuso.

–¿Cómo se prepara emocionalmente con la tensión ante Adriana?

–Trabajar con Rocío Suárez de Puga es una delicia. Las dos llegamos con el texto trabajado Úrsula y Adriana son dos mujeres fuertes y valientes, así que es un duelo donde ninguna da un paso atrás.

–¿Le afecta la popularidad de sus personajes, apareciendo a diario para tantos espectadores?

–Recibo mensajes de haters pero fueron pasando las semanas y me empezaron a afectar porque se metían con mi voz, mi físico, mi forma de actuar, con mi personalidad. Cuando he subido a redes vídeos que no tenían que ver con la propia serie la cosa mejoró, pero decidí dejar de leerlos, que no me afectasen. Al fin y al cabo, todo viene por un personaje al que odian y me siento orgullosa: esto quiere decir que estoy haciendo un buen trabajo.

–Si Úrsula fuera un animal de ese valle salvaje...

–Un gato que no sabes por dónde te va a salir. Un rato te está pidiendo cariño para conseguir algo de ti y al segundo te está clavando los dientes o las uñas. Así es Úrsula.

–Habrá momentos para calmarse.

–Me río muchos con los compañeros. Cuando pasamos texto con el actor que hace de médico en diversos capítulos me quedé pasmada con su voz. Estaba claro que era un actor de doblaje y como yo he estudiado esa locución te llama mucho la atención.

La actriz Cristina Abad

–¿Cómo influyó la formación en academias en su evolución de actriz?

–Yo no he dejado de formarme nunca. Creo que es imprescindible el trabajo que se hace en estas escuelas porque te dan armas y te preparan para lo que viene. Una vez que ya he empezado a trabajar los cursos que he hecho han sido de entrenamientos para aprender nuevas técnicas, para no dejar de crecer, para aprender nuevos métodos.

–Trabajar en exteriores de la serranía segoviana en pleno invierno tendrá su experiencia

–En una toma falsa pegue un grito tremendo porque sentí cómo algo trepaba entre mis piernas. Con el frío me pongo leotardos térmicos y una rama con pinchos se me metió por dentro. Con el movimiento de mis pasos se iba subiendo sin saber si era un bicho o algo así.

–¿Qué papel soñaba de niña cuando se imaginaba siendo actriz?

–Desde siempre he querido hacer una maníaca de libro. De esas que deberían estar encerradas porque es incapaz de controlarse y termina siendo una psicópata. Úrsula empieza a estar un poco loquita, cucú, tras el beso entre Adriana y Rafael.

–¿Cómo equilibra la vida personal con la exigencia de la serie diaria?

–Como buenamente se puede. Queda muy poco tiempo libre y tengo que estudiar mucho. Afortunadamente me aprendo rápido los guiones y puedo sacar tiempo para sacar a mi perro, dormir, ducharme, y los fines de semana ver a mi gente, a mis amigas y amigos, hacer algún viaje…

-¿Qué canción o banda sonora inventaría para la “entrada triunfal” de Úrsula en el valle, y por qué reflejaría su esencia?

-Me gusta mucho ir a ver a la Film Simphony Orchestra y me llama mucho la atención cuando suena el gong, o cuando suenan fuertemente las trompetas. De siempre me han encantado los violines y su familia. Por lo tanto metería un poco de todo, llamando la atención de primeras con el gong , sacando una parte dulce con los violes (aunque en la primera secuencia no se ve el lado dulce de Úrsula) y continuado con las trompetas e instrumentos con sonidos fuertes, pisando fuerte.

-¿Qué ha aprendido de trabajar con actores como Rocío Suárez de Puga o Marco Pernas en Valle Salvaje?

-Que no hace falta ser un actor o actriz con renombre para ser un/una gran profesional. Siempre me trataron genial, siempre me han escuchado, siempre fue muy fácil el trabajo juntos.

-¿Cuáles son sus proyectos futuros después de esta serie?

-Estoy a la espera de la luz verde para una película de la cual no puedo contar mucho. Pero no se sabe mucho de esto y tampoco tengo nada más así que deseosa de nuevos proyectos y con ellos personajes.

-¿Cómo ve el impacto de personajes como Úrsula en la percepción social de las mujeres fuertes y ambiciosas en la ficción actual?

-No se puede tener a Úrsula como referente de nada, pero es importante que existan este tipo de ficciones donde las protagonistas son mujeres, mujeres fuertes con poder, con carácter, mujeres que se enfrentan, luchadoras. Y esto Bambú Producciones lo hace muy bien.

-¿Qué consejo le daría a jóvenes actores que aspiran a roles en series diarias?

-Que tengan paciencia y sigan luchando, no sabes donde y cuando va a estar tu oportunidad. Y a su vez que ejerciten mucho el cerebro, la memoria.

-Si el valle de Valle Salvaje fuera un laberinto metafórico...

-Valle Salvaje puede ser una ventana que ha dado luz a una habitación que lleva oscura mucho tiempo y Úrsula podría haber abierto una puerta hacia personajes mas potentes. Ojalá asi sea.