"En el maletín de un buen estilista nunca puede la faltar actitud"

La artesana de la peluquería. Mujer, peluquera y sevillana, por este orden, Encarna Moreno es una de las profesionales más laureadas y respetadas del sector. Después de más de 35 años en el oficio del cabello y de la asesoría de imagen, lejos de bajar el ritmo, acaba de subir al podio al convertirse en la Mejor Trayectoria Profesional de Peluquería en la XI edición de los Premios Salón Look. Reconocida por su innovación, excelencia y especialización en recogidos, es una de las peluqueras con más reconocimientos a nivel provincial, regional, nacional e internacional, que la han colocado en una posición privilegiada, a base de su coherencia, de su compromiso y de su amor por su tierra. La única mujer premiada como Mejor Peluquero de España 2020, ha ganado el L’Oréal España y el Premio Calle Feria, que reconoce a la mejor empresa que representa a Sevilla, su tierra y su orgullo.

Pregunta.En primer lugar, enhorabuena por el premio Salón Look 2025 a Mejor Trayectoria Peluquería, otro más en su carrera, ¿qué significa este reconocimiento?

Respuesta.Este premio representa muchos años de entrega, constancia y amor por la profesión. Es un reconocimiento que me emociona porque no sólo valora lo artístico, sino también la capacidad de reinventarse, de formar y de crear un legado.

P.¿Cómo empezó en el mundo de la peluquería?

R.Empecé muy joven, con 16 años, y a los 21 años abrí mi primer salón, una pequeña peluquería de barrio. Desde el primer día sentí que la peluquería era algo más que cortar o peinar. Era transformar, acompañar, escuchar. No he dejado de formarme desde entonces. La pasión ha sido mi motor.

P.¿Cómo surge esa proyección nacional en su carrera?

R.Fue un camino natural. El trabajo constante, el estilo propio y, sobre todo, el respeto por la clienta me hicieron destacar. Empezamos a participar en concursos, formaciones y colecciones editoriales, y poco a poco mi nombre empezó a sonar fuera de Sevilla.

P.¿Cuál es el secreto del éxito de Encarna Moreno?

R.Escuchar, evolucionar y formar equipo. Nada de lo que hago tendría sentido sin las personas que me rodean, desde mis clientas de siempre hasta mi hija, que es hoy parte esencial del salón. Y, por supuesto, nunca perder la pasión.

P.Ha dedicado 40 años al desarrollo de su propio estilo. ¿Qué resultados verdaderamente innovadores ha conseguido?

R.Creo que he logrado unir lo artístico con lo comercial, creando recogidos y propuestas de color que son técnicas de autor, pero totalmente aplicables a la vida real. Innovar también es saber adaptar la belleza a cada mujer sin disfraces ni imposiciones.

P.¿Cuál fue el mayor punto de inflexión en su carrera?

R.Posiblemente, el momento en que decidí que no quería sólo peinar, sino formar y dejar huella. Empezar a dar cursos y mentorías me permitió ver mi trabajo desde otra perspectiva. También supuso un antes y un después ganar premios internacionales que nos sacaron fuera de nuestras fronteras.

P.¿Qué nuevas fronteras se están abriendo en el campo de la peluquería?

R.La personalización absoluta y la sostenibilidad. El futuro está en crear experiencias únicas, honestas, adaptadas a cada persona y con una mirada más consciente del impacto de nuestro trabajo. También el autocuidado como parte de la belleza: menos artificio , más verdad.

P.¿Quiénes son sus referentes en peluquería?

R.He admirado siempre a grandes firmas internacionales, pero casi siempre mujeres porque me identifico con ellas como Sharon Blain o Laetitia Guenaou. Hoy también me inspiro en mujeres reales, en mi equipo, en las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte.

P.Un lema a la hora de trabajar…

R.La belleza empieza por el respeto. Cada cabello, cada rostro, cada historia merece ser tratada con sensibilidad y profesionalidad.

P.¿Qué no puede faltar nunca en el maletín de un estilista?

R.Una relleno, horquillas invisibles… y actitud. Puedes llevar las mejores herramientas, pero si no tienes sensibilidad, técnica y ganas de aprender, te faltará lo esencial.

P.¿Qué es lo mejor de su profesión? ¿Y lo peor?

R.Lo mejor es ver cómo una mujer sale del salón con más confianza, con otra luz. Lo peor, quizá, es que durante mucho tiempo no se valoró la peluquería como una profesión artística y técnica al mismo nivel que otras. Afortunadamente eso está cambiando.

P.¿Qué tendencias actuales destacaría en el sector de la peluquería?

R.Los cortes con identidad, los colores multidimensionales que respetan el tono natural y las texturas reales. También el auge del cabello canoso trabajado con elegancia, como el grey blonde. Y, por supuesto, la vuelta de los recogidos con esencia y estructura. Estamos teniendo muchas chicas que vienen a peinarse para sus graduaciones que hacía años que se habían perdido estas clientas.