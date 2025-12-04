Pablo Martínez de Velasco: “Por ahora las medidas de Trump no afectan a los estudiantes de máster”

Pablo Martínez de Velasco (A Coruña, 1969), presidente de ASEPROCE, segura que “cada vez hay más estudiantes interesados en hacer másteres en el extranjero”. La globalización y la situación económica empuja a las familias a plantearse estas solución como garantía de futuro laboral.

Pregunta.¿Qué criterios deben tenerse en cuenta al seleccionar un máster internacional?

Respuesta.El criterio principal para elegir un posgrado es que el estudiante tenga clara el área en la que desea especializarse y el ámbito profesional en el que le gustaría trabajar. Uno de los aspectos más valorados suele ser la alineación del programa con las demandas del mercado laboral. Los estudiantes también consideran con atención las tasas de empleabilidad. Sin embargo, para un estudiante español que cursa estudios en el extranjero, este indicador puede resultar menos representativo dado que la empleabilidad de un posgrado suele estar vinculada al país donde se imparte. Otro criterio relevante son las oportunidades de prácticas profesionales y las condiciones de visado. Por ejemplo, en Estados Unidos, los MBA y los programas clasificados permiten acceder a hasta tres años de OPT (permiso de trabajo posterior a la finalización de los estudios), lo que facilita desarrollar una carrera profesional en el país antes de regresar al lugar de origen y alcanzar así un avance laboral significativo. Finalmente, también conviene tener en cuenta otros factores como la duración y modalidad del programa (presencial, online, executive, etc.), la homologación del título en el país de origen, así como el coste total y las posibilidades de obtener becas o financiación.

P.¿Cuáles son las diferencias clave entre destinos?

R.Dependen en gran medida del tipo de programa. En los países donde es necesario contar con visado, normalmente se exige cursar los estudios a tiempo completo, a excepción de las modalidades en línea. En Europa, los posgrados tienen una gran demanda en áreas como la ingeniería, ya que, al estar dentro de la UE, muchos de estos títulos cuentan con reconocimiento oficial y habilitan para la firma de proyectos profesionales. Estos programas han cobrado más relevancia desde el Plan Bolonia.

P.¿La actual situación internacional tanto en Europa como en Gaza, las nuevas leyes dictadas por Trump para EEUU o el Brexit qué suponen para los estudiantes?

R.En el caso de EEUU no ha tenido un impacto directo. Tampoco se han producido cambios sustanciales en materia de visados o en el programa OPT (Optional Practical Training), que continúa ofreciendo la posibilidad de trabajar en el país tras finalizar los estudios. Por ahora las medidas impulsadas por la nueva Administración de Trump no han modificado de forma significativa las políticas que afectan a los estudiantes de máster. Esto no quiere decir que no se haya generado una cierta sensación de incertidumbre.

P.¿Cuál es la tendencia más solicitada este año?

R.Se concentran en tres áreas: los programas MBA, los másteres en ingeniería y los relacionados con las artes y disciplinas creativas.

P.¿Cómo validan la acreditación y el reconocimiento oficial del título?

R.Suelen ser bastante complejos. En la mayoría de los casos, los posgrados que cursan los estudiantes están orientados a sectores privados, donde no es necesario acreditar oficialmente el título para poder ejercer. Por este motivo, muchos estudiantes españoles no otorgan una importancia excesiva a la homologación, ya que valoran más la experiencia adquirida en el país de origen. No obstante, existen áreas con diferencias.

P.¿Puede hablar sobre los costes ocultos y planificación financiera para evitar sorpresas?

R.Los programas no incluyen gastos personales, vuelos y alojamiento. Tampoco es fácil alquilar. Igualmente no se puede trabajar con visado de estudiante en todos los países por lo que hay que preparar muy bien un plan de gastos. Planificar un presupuesto anual es importante y asesorarse bien es clave.

P.¿Cuánto puede costar de media?

R.Depende mucho de donde estudies y del tipo de programa. De media se pueden conseguir programas por unos 30.000 USD anuales. Los MBA de renombre suelen tener un precio mucho más elevado, llegando a rozar las 6 cifras, pero son los mejores programas del mundo como MIT, Stanford, Columbia, UPenn, INSEAD… A esto hay que sumarle los gastos extra de tasas, seguro médico, libros, transporte, etc. También se pueden conseguir becas.

P.¿Cómo son la adaptación cultural, las redes de contactos y las laborales posteriores?

R.Estudiar en el extranjero implica no solo adquirir conocimientos académicos, sino también adaptarse a un entorno cultural diferente. Al mismo tiempo, brinda la oportunidad de construir una red de contactos internacional, con compañeros, profesores y profesionales del sector, que puede resultar clave para el desarrollo profesional a largo plazo.

P.¿Cuál es la mayor preocupación de los estudiantes y las familias?

R.Acertar en que ese es el camino que realmente va a cambiar o mejorar la vida laboral del estudiante. La parte económica y la implicación de tiempo es algo que preocupa.

P.Después de 35 años en el sector, ¿cuáles son las diferencias más destacadas?

R.Cada vez hay más estudiantes interesados en hacer másteres en el extranjero. Creo que el mundo cada vez está más globalizado y las facilidades de acceso hacen que más jóvenes quieran irse. Las dificultades económicas también hacen que quieran explorar nuevas salidas.