¿Cómo ve el panorama de la moda española? ¿Qué flaquezas y debilidades encuentra?

España es un país muy creativo y con una potente industria textil; no podemos olvidar que la mayor empresa de moda mundial es española. Eso dice mucho de nuestro potencial. Galicia y Barcelona tienen una importantísima industria textil, en Valencia y Alicante se fabrica el calzado de las mejores marcas y, en el Sur de España, nuestros artesanos siempre han trabajado la piel como nadie produciendo para firmas de lujo… Tenemos capacidad, tenemos talento, quizás lo que nos falta en España es creérnoslo.

¿En quiénes se inspira al hacer sus colecciones?

En el Sur, en mis referencias siempre está Jerez, Andalucía y el colorido del campo donde me he criado. Recurro a una silueta y forma de vestir muy española adaptándola a las tendencias.

¿A quiénes considera las mejores vestidas en la actualidad?

Sería imposible decir sólo un nombre… Pero sí podría decir que la reina Letizia es la mejor embajadora de nuestras marcas.

¿Está todo inventado en la moda?

Casi todo está inventado. No se trata de un “déficit” de innovación, sino que actualmente la moda cuenta viejas historias de formas muy distintas y ahí es donde está el talento.

Muchas personas afirman que la moda de hombre es aburrida. ¿Qué piensa usted?

Las mujeres nos expresamos mejor con la ropa que los hombres, pero eso no significa que la moda masculina no evolucione o sea aburrida.

¿De quién le gustaría recibir un encargo? ¿A quién le gustaría vestir?

Me gusta vestir a todas las que eligen nuestra marca. Me hace mucha ilusión cuando me cruzo con cualquier mujer por la calle y lleva uno de nuestros diseños.

¿Ha roto el techo de cristal?

Desde que lanzamos la marca nos propusimos pensar a lo grande con la intención de hacer algo importante. Vamos poco a poco y con mucha humildad cumpliendo nuestros objetivos pero todavía nos queda mucho por hacer.

¿Qué responsabilidad conlleva el título de Marquesa de Almenara?

Es un orgullo por todo lo que significa en la familia de mi marido y una razón más para hacer las cosas bien, con humildad y responsabilidad.

Recientemente se habla de la gordofobia. ¿Qué opina al respecto?

Lo más importante es estar sano independientemente del físico que se tenga. Juzgar por las apariencias, y más por la física, siempre es un error.

¿Qué le queda por hacer en lo profesional y personal?

En lo profesional, seguir creciendo cada año y hacer las cosas cada día mejor. En lo personal, educar bien a mis hijos haciéndoles llegar todos los valores que me han transmitido mis padres.

Viaja mucho. ¿Cómo se lleva eso?

Es cierto que mi trabajo implica estar fuera de casa, pero también es una suerte poder conocer sitios nuevos y a gente muy interesante, aunque sea por motivos laborales.

¿Qué visión tiene del mundo y nuestro país?

Los últimos años no han sido fáciles: la crisis, el covid, una guerra… Pero España es un gran país con mucha relevancia a nivel mundial, y como española me siento afortunada. Para el mundo de la moda ser “Marca España” es un valor en alza.

¿Qué importancia tienen las redes sociales en su negocio? ¿Qué uso le da a nivel personal?

Las redes sociales han democratizado la moda y han acercado a determinadas marcas a públicos a los que no hubieran llegado nunca. Con lo cual, puede decirse que son un importante canal de ventas. Personalmente, no tengo ni uso las redes sociales.