Batet descarta aplicar el 155 y la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha descartado este miércoles la aplicación del artículo 155 de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña en la actual situación, ante la que ha pedido responsabilidad al Govern, que cree que "no tiene una actitud responsable".

"Cuando no se condena de forma clara y cuando se hacen llamamientos ambiguos a las movilizaciones se hace mal servicio", ha dicho en una entrevista en Ser Cataluña recogida por Europa Press, en la que ha pedido que se descarte el uso de la violencia, después de los altercados en las protestas contra la sentencia del juicio del 1-O.

La también candidata del PSC por Barcelona a las elecciones generales del 10 de noviembre ha asegurado que los cuerpos de seguridad están llevando a cabo una coordinación absoluta y ejemplar y que están actuando ante la situación: "No veo cabida a la aplicación de ninguna otra ley", ha dicho preguntada por la de Seguridad Nacional.

Sobre el 155, ha resaltado que se trata de un artículo de aplicación excepcional cuando se rompe con el orden constitucional y jurídico y ha dicho que cree que esta circunstancia no se da actualmente, aunque sea un momento difícil: "Se debe condenar y no se puede permitir lo que ha pasado, pero no creo que la aplicación del 155 sirviera absolutamente para nada".

Ha apostado por que la sentencia --ante la que pide voluntad de acatamiento y cumplimiento-- sea un punto de inflexión, cierre del círculo y permita que la política avance mejor, aunque cree que hay partidos que están interesados en "mantener el conflicto" porque no tienen ningún otro proyecto más allá de este.

"Es necesario que todos los partidos asuman su responsabilidad de pasar esta página", ha subrayado y, preguntada por el proyecto de los socialistas, ha destacado que defienden un proyecto de convivencia que dé cabida a todos y de diálogo dentro del marco del ordenamiento jurídico.

La presidenta del Congreso ha criticado que no ve esta actitud de diálogo en otros partidos: "No puede haber diálogo mientras haya una parte de la mesa que continúa apelando a la desobediencia", situación en la que ve muy difícil avanzar en un diálogo sincero y con voluntad de alcanzar acuerdos.

Batet ha asegurado que el Gobierno central ya ha estado trabajando en este diálogo y buscando acuerdos para desencallar asuntos como infraestructuras pendientes, lo que cree que era un buen camino aunque puedan parecer pequeños logros: "La política a veces no ofrece soluciones épicas".

Ha sostenido que la postura socialista es la única que ofrece una salida, mientras que otros partidos están atrapados por discursos que no llevan a ninguna parte, sobre todo los independentistas, según ella: "Están en una vía que se ha demostrado fallida y ha provocado mucho sufrimiento en la sociedad catalana y nos ha llevado a callejones sin salida".

Reuniones de Sánchez

Preguntada por encuentros que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mantendrá con Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) y Pablo Iglesias (Podemos), ha dicho que el asunto no se resolverá sin la coordinación de las fuerzas políticas: "Esto no lo resuelve un partido político, no lo resuelve un gobierno".

Sobre el hecho de que Sánchez no prevea reunirse con el presidente del Govern, Quim Torra, hasta después del 10N, Batet ha dicho que el Gobierno mantendrá su sentido de responsabilidad pese a la campaña electoral, que "normalmente no sirven para resolver problemas, sino para que todo el mundo marque mucho su discurso y tenga una actitud electoralista".

La candidata socialista por Barcelona ha confiado en que los resultados de las pasadas elecciones y los meses posteriores sin acuerdo lleven a que los partidos asuman el resultado del 10N, y también "su responsabilidad aunque sea desde la oposición".