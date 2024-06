Bronca en el Senado tras llamar Armengol a votar contra los que hacen política con bulos

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha terminado su comparecencia en la comisión Koldo del Senado con un llamamiento a participar en las elecciones europeas para parar la política de los bulos, una estrategia que "detesta", según ha remarcado durante todo el interrogatorio.

Ha usado la última respuesta en ese sentido después de que senadores del PP, Vox y UPN hayan cuestionado su gestión cuando era presidenta balear al comprar millón y medio de mascarillas por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Fiscalía Europea y la Audiencia Nacional.

"Lo que yo detesto es que vayan repitiendo los bulos sabiendo que son bulos y mentiras. Esta forma de hacer política, de la destrucción del adversario, no se lo merece la ciudadanía y mi mayor deseo es que el domingo participe muchísima gente y que deje claro que esta no es la forma de hacer política", ha dicho.

Inmediatamente después, el presidente de la comisión, Eloy Suárez, ha tachado ese comentario de "absolutamente impresentable" y ha advertido de que podrá acarrear "alguna consecuencia", antes de levantar la sesión, aunque más tarde, al darse la mano para despedirse, han continuado con la discusión.

El entorno de la presidenta ha subrayado que no pidió el voto para un partido, sino un llamamiento a acudir a las urnas, y que lo hizo después de que todo el interrogatorio fuese en sí electoralista, incluso el hecho de haberla convocado la víspera de la jornada de reflexión.

Las primeras preguntas del senador del PP Luis Santamaría han sido referidas a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que no figura en ninguna investigación que tenga vinculación con los contratos en Baleares.

"Me gusta mucho que me hagan esto porque se nota mucho por qué me llaman hoy", ha replicado Armengol, tras sonreír y encogerse de hombros para mostrar asombro al contestar que jamás ha recibido cartas de recomendación de Begoña Gómez y en otras respuestas similares sobre la mujer de Sánchez.

Santamaría ha leído un correo electrónico entre técnicos de la Administración balear que indicaba que las mascarillas eran para "pacientes", y Armengol ha advertido: "Lo de descontextualizar y lo de leer trocitos, eso ya nos lo sabemos todos".

Ella ha leído otros cuatro informes y correos de aquellas fechas que consideraban para uso civil esas mascarillas adquiridas.

"Jamás he dado una orden a nadie para contratar con una empresa concreta, esto le responde todo", ha subrayado la expresidenta balear tras una sucesión de preguntas sobre si tuvo responsabilidad en las adjudicaciones.

A otro senador del PP, Fernando Martínez-Maíllo, le ha asegurado que no fue informada de que la Unidad de Control Operativo (UCO) de la Guardia Civil entró en una sede de la Administración balear en 2023.

"Es mentira, no puede ser que entre la UCO y no lo sepa", le ha espetado Maíllo, y ha añadido que si fuera verdad debería haber "cesado inmediatamente" a sus subordinados por no habérselo contado.

Armengol ha enfatizado que no le llame mentirosa y ha indicado que si le hubieran informado de la entrada de la UCO no hubiera tampoco cambiado nada, ya que la actitud es siempre la misma: "Se colabora, si se pide un expediente se entrega y punto pelota".

En los primeros interrogatorios de la jornada, senadores de UPN y Vox también han cuestionado lo que relataba Armengol y por eso el senador de ERC Joan Queralt se ha solidarizado con ella: "Lamento este baño que está recibiendo, se la está acusando".

También lo ha lamentado el senador socialista Alfonso Gil Invernón, e incluso ha recordado que en la sede parlamentaria "no se desvanecen los efectos del Código Penal", como advertencia a los senadores de que atribuir a alguien un delito está tipificado.