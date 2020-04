Sólo Ciudadanos se suma a los habituales a la "mesa de reconstrucción del país"

La política española tiene predilección por la carpintería. Hasta en una de las frustradas negociaciones con ETA se crearon dos mesas de diálogo. Los nuevos Pactos de la Moncloa, los que emulan a los de 1977, ya tienen nombre: Mesa de la Reconstrucción Social y Económica del País. Pero más allá de eso, poco, al menos en estos momentos, porque Ciudadanos es el único partido que se ha sumado a los aliados tradicionales del Gobierno de Pedro Sánchez.

La mesa comenzará a reunirse la semana próxima, pero de momento se desconoce que hará el PP de Pablo Casado. Por el momento, los populares están haciendo esperar al presidente. Se sienten maltratados, pero puede ser más que un gesto. Lo que ha explicado Casado hasta ahora es que prefiere pequeños acuerdos a un pacto general.

Pedro Sánchez ha atendido este jueves por la mañana con los líderes de Ciudadanos, Unidas Podemos, JxCat, Compromís y Más País. Todos participarán en la mesa, el BNG se va a tomar unos días para decidir. Por la tarde, ha hablado con Aitor Esteban, del PNV. También participará. Vox y la CUP se han autoexcluidos, con lo que la única novedad sobre la alianza de la moción de investidura es la de Ciudadanos.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, apremió al P para que se sume cuanto antes a la ronda de diálogo que ha emprendido el presidente: "El Gobierno ha estado tendiendo la mano, facilitando que ese encuentro sea posible; en este momento todavía estamos pendientes de concertar ese momento, esa fecha".

Tras recordar que el llamamiento se ha dirigido a todas las fuerzas, la ministra ha subrayado que "no se entendería, ni por parte del país ni por parte de muchas personas conservadoras" con ideología cercana a la de los populares, "que en una situación tan dramática para España el PP no se comprometiera con la reconstrucción del país".

Sánchez está desgranando a los representantes de todas esas fuerzas políticas su propuesta para diseñar el futuro de España a corto y medio plazo, y para crear una Mesa en la que se aborden cuestiones como la manera de relanzar la economía y el empleo o revitalizar el estado de bienestar. De forma paralela a la Mesa, el Ejecutivo planteará un diálogo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, así como la revitalización del diálogo social con empresarios y sindicatos

Críticas de Arrimadas

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no ha salido satisfecha de su encuentro con Pedro Sánchez. En su opinión, le ha faltado concreción, tanto para los temas como para el calendario de las reuniones. "Es muy importante que el Gobierno deje la retórica y empiece a concretar", porque si no se define el contenido de los pactos o si estos "se orientan a que (Pablo) Iglesias nos dé sermones bolivarianos, no van a ir a ningún lado", ha declarado después.

Para Arrimadas, si el objetivo es "debilitar al Estado, como querrían Iglesias o los partidos nacionalistas, no van a poder contar con Ciudadanos". A su juicio, el vicepresidente segundo del Gobierno quiere "aprovechar la situación" actual para imponer la ideología de Podemos, "atacar" al Rey y promover un Estado plurinacional..

Según Arrimadas, se podrían constituir tres grupos de trabajo -para el plan sanitario, el económico y el de protección social- que deberían mantener una interlocución "ágil". En concreto, ha propuesto que los representantes políticos se reúnan una o dos veces por semana y que los técnicos mantengan un contacto constante".