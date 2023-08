¿Cuál es el papel de Felipe VI de cara a la investidura?

Comienza la XV legislatura con la que se empiezan a despejar algunas dudas, por ejemplo, Francina Armengol será finalmente la presidenta del Congreso. Esto lo ha conseguido tras la primera vuelta de la votación. La socialista ha informado ya al Rey Felipe VI de la constitución de las Cortes, que dará pie a que el Rey y los portavoces de los diferentes grupos políticos comiencen las rondas de consultas protocolarias.

El papel de Felipe VI en las próximas semanas

Según se establece el primer apartado del artículo 99 de la Constitución Española, el Rey será el encargado de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno, "previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos".

Este candidato, que en este caso será Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, deberá presentar su programa político ante el Congreso de los Diputados y "solicitará la confianza de la Cámara", algo que se consigue al lograr la mayoría absoluta en una votación.

Si lo logra, el siguiente paso establecido en la constitución será el siguiente: el Rey Felipe VI nombrará Presidente a dicho candidato. De no lograrse, el Congreso volverá a votar 48 horas más tarde y se considerará que ha conseguido la confianza de la Cámara si obtiene al menos mayoría simple.

De no conseguir que el candidato obtuviera la confianza del Congreso, la Constitución da un plazo de dos meses para repetir el proceso desde el principio hasta conseguir un Presidente. En caso de no lograrlo en el plazo establecido, el Rey será el encargado de disolver las Cámaras y convocar unas nuevas elecciones.

La figura de Felipe VI es fundamental en el proceso, tanto en el comienzo (al elegir al candidato) como en los dos potenciales finales (la investidura del Presidente, la selección de un nuevo candidato o la disolución de las Cámaras). Sin embargo, los ajustados resultados de las elecciones del 23-J hacen que haya dudas sobre la posible elección de Felipe VI.

Por una parte, no es necesario que el Rey elija al candidato de la lista más votada (en este caso Feijóo y el PP), ya que también puede decantarse por el candidato que puede lograr más apoyos de cara a la votación en el Congreso (en este caso, Pedro Sánchez). Su decisión se producirá después de las reuniones con los diversos representantes de los partidos políticos, en las que se discuten los apoyos que se han logrado o a qué potencial candidato apoyará una formación. Aunque en ocasiones el Rey puede no conocer de forma directa las intenciones de ciertos grupos, que no acuden a la convocatoria como ha ocurrido en ocasiones anteriores (es el caso de partidos como ERC, Bildu o Junts).