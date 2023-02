España y el resto de países que enviarán tanques a Ucrania acuerdan "máxima discreción"

España y los países que enviarán carros de combate a Ucrania acordaron efectuar el proceso con la "máxima discreción y prudencia" posibles, incluido el adiestramiento de los soldados ucranianos que los empleen y la red de mantenimiento y logística necesarios.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, participó en dos reuniones por videoconferencia para coordinar el envío de los carros de combate a Ucrania con el resto de países que forman la denominada coalición de los tanques.

Albares cree que Putin no necesita "ninguna excusa" para hacer la guerra "brutal e ilegal"

El primero de los encuentros, convocado por el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorious, contó con la participación de España, Canadá, Países Bajos, Finlandia, Portugal y Suecia, usuarios todos ellos junto con Alemania del carro de combate Leopard.

Al segundo encuentro, convocado conjuntamente por el ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak y el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, se sumaron además, entre otros, Reino Unido, Canadá, Francia, Dinamarca y Noruega. En ambos encuentros, según informó el Ministerio de Defensa, los aliados avanzaron en la coordinación, desde una perspectiva amplia, de la entrega de esta ayuda "a través de una coalición de donantes de carros de combate, repuestos, munición y entrenamiento".

Defensa asegura que los países han acordado "la máxima discreción y prudencia en este proceso" que abordarán de manera específica en una próxima reunión de ministros de Defensa en Bruselas, según informó Europa Press en una nota.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, defendió que el envío de carros de combate a Ucrania es "necesario" y descartó que esta decisión pueda provocar una "escalada" en el conflicto porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "no necesita ninguna excusa".

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Albares se mostró convencido de que "Putin no está esperando a ningún envío de tanques para hacer la escalada" y subrayó que "precisamente ese armamento es necesario porque Putin no necesita ninguna excusa para una escalada".

A su juicio, el presidente ruso "no necesita ninguna excusa para hacer una guerra ilegal, brutal, injusta, injustificada, una guerra de agresión contra un país que no representaba ninguna amenaza para él". "Desgraciadamente Putin no necesita ninguna excusa para escalar. Lo va a hacer ocurra lo que ocurra. Todos queremos la paz, pero hay una persona, él, que no la quiere", dijo.

Por otro lado, Alemania dijo estar dispuesta a enviar más tanques del tipo Leopard 1, junto a las 14 unidades del moderno Leopard 2 ya comprometidas, confirmó el Gobierno alemán después de publicarlo la prensa alemana y recogido por Efe.