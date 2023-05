Feijóo pide "responsabilidad" al PSOE ante el "fraude" de la compra de votos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "responsabilidad" a los partidos implicados en el "fraude" de la compra de votos y específicamente ha exigido al PSOE que se comprometa a no pactar "nunca más" con Coalición por Melilla y que repase su lista en Mójacar (Almería) y decida si procede mantenerla.

En el penúltimo día de campaña, Feijóo ha ido por segunda vez a la Comunidad Valenciana para apoyar a su candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, y a la candidata a la alcaldía de Valencia, María José Catalá; mañana acudirá a Alicante, redoblando de los esfuerzos en la principal región que el PP quiere arrebatar al PSOE.

Confianza en el sistema pese al escándalo

Ante el escándalo por la compra de votos que ha sacudido a Melilla y a la localidad almeriense de Mójacar, con implicados pertenecientes al PSOE, Feijóo ha expresado su confianza en el actual sistema y ha llamado a votar "masivamente el domingo para que no se vuelvan a producir estos fraudes que sonrojan a cualquier demócrata".

El líder del PP ha abogado además por revisar en las próximas semanas el sistema electoral para garantizar una mayor identificación, como "con buen criterio" ha hecho la Junta Electoral Central al exigir el DNI para emitir el voto por correo en Melilla.

"Todas las garantías son pocas cuando hay personas pertenecientes a partidos políticos que no tienen principios", ha argumentado al respecto. Además, ha rechazado "demonizar a nadie" mientras que no se confirme lo ocurrido, que no es un "error" sino un "fraude" y ha denunciado que haya "una serie de personas que no respetan la democracia".

Feijóo se ha referido por primera vez al escándalo de la compra de votos, que se multiplica en una jornada en la que a las detenciones ya conocidas que afectan al PSOE y a Coalición por Melilla se unen denuncias por parte de los socialistas contra el PP.

El líder del PP ha condenado estas prácticas en un acto en el que ha tenido lapsus al referirse a Catalá como la candidata de Barcelona, en vez de Valencia, y hablar de una "coalición musulmana por Sevilla", dos equivocaciones que ha corregido según las ha cometido.