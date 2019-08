Sánchez azuza a Casado y Rivera

Al cumplir una semana de su investidura fallida, Pedro Sánchez decidió volver a presionar a los principales partidos para que hagan posible su elección como presidente del Gobierno, aunque no hablará con ellos hasta que finalice su ronda de contactos con colectivos sociales. El presidente del Gobierno en funciones sorprendió el miércoles con su anuncio de estas reuniones tras las que pretende elaborar un "programa abierto".

Ya no será en cualquier caso bajo la fórmula de la coalición como insistió Sánchez, quien subrayó que "no funcionó" esa vía que le reclamaba su "socio preferente", Podemos, pero insistió en que hay "otras alternativas".

Portugal y Dinamarca son los dos ejemplos que repitió para explicar el Gobierno que quiere, con los socialistas en el Ejecutivo y un acuerdo con otras fuerzas. El socialista consideró que tras su investidura fallida toca a todos "reflexionar". Y también entre todos repartió la responsabilidad de que el país lleve "meses de parálisis". "España no tiene tiempo que perder", dijo Sánchez, quien también apuntó que "no hay ninguna razón para que no se ponga en marcha ya" ese "Gobierno progresista".

Y mientras en su carta a la militancia del miércoles hablaba de forma explícita de Podemos y de su intención de proponer a ese partido un acuerdo programático, en sus declaraciones de este jueves no sólo se dirigió al partido morado sino que hubo mensajes también para PP y Ciudadanos.

Porque insistió en que apuesta por un Ejecutivo que "no dependa de los independentistas", y por eso llamó a las fuerzas "conservadoras", los partidos que "se dicen constitucionalistas", para que lo hagan posible. Hay "muchas formas de poder cooperar", según Sánchez, quien remarcó estar dispuesto a "tender la mano" al resto de partidos.

Podemos no acepta un Gobierno a la portuguesa

Tres horas estuvo en el primero de los encuentros con una veintena de colectivos de defensa de la igualdad. Por la tarde se celebró la reunión con representantes de la ciencia y la digitalización, a la que acudieron junto a Sánchez los ministros de Ciencia, Pedro Duque, y Economía, Nadia Calviño. La semana que viene seguirán los contactos con otros colectivos, entre ellos los responsables sindicales.

Mientras, desde Podemos rechazan la apuesta de Sánchez de intentar un Gobierno a la portuguesa e insisten en defender su fórmula de la coalición. Pablo Echenique desacreditó esa vía al señalar que el Ejecutivo luso ha pactado con la derecha una reforma laboral y concurre a las próximas elecciones con la intención de "no depender de sus socios de izquierda".