Sánchez señala que evita hablar de la amnistía porque todavía está negociando con los grupos

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha justificado este jueves que no hable sobre la amnistía porque están negociando con los grupos parlamentarios la investidura y ha asegurado que tras la ronda de contactos fijará su posición.

A su llegada al Palacio de Congresos de Granada, donde se celebra la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea, y preguntado por la amnistía el presidente ha evitado de nuevo pronunciar la palabra. "Yo sé que esa es la pregunta que se hace, incluso me dicen que por qué no me refiere a ello directamente; estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios", ha señalado.

El también secretario general del PSOE ha dicho que la investidura es urgente porque "ya se han perdido cinco semanas" con el intento fallido del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pero ha reconocido que las negociaciones son complejas porque hay un arco parlamentario con distintos intereses. "Tenemos que encontrar entre todos ese espacio de encuentro para formar una mayoría parlamentaria de investidura y de legislatura", ha agregado.

Legislatura

Ha vuelto a insistir, no obstante, en que el marco es la Constitución y ha defendido la decisión que tomó en su día con los indultos. "Yo tenía una confianza en que contribuyera la estabilidad y la normalización de la política en Cataluña y hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión y que obedeció a un interés general", ha añadido, incidiendo en que es por el que tienen que "velar" tanto el Gobierno como las fuerzas políticas.

El líder del PSOE y candidato a la investidura ha señalado que su objetivo para los próximos cuatro años es seguir avanzando para la mayoría social en derechos, libertades y progreso y al mismo tiempo "seguir cultivando y abonando ese reencuentro, esa convivencia entre los pueblos de España", con la Constitución siempre como "marco".