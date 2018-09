Zoido, sobre Delgado: "No se puede mentir de manera reiterada y evidente"

El ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido ha asegurado este miércoles que a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no le queda otra que dimitir por mentir "de manera reiterada y evidente" sobre su relación con el ex comisario José Manuel Villarejo.

En declaraciones en RNE, Zoido ha asegurado que la petición de dimisión no se fundamenta en la propia relación con Villarejo, que ha considerado normal por su cargo entonces en la Audiencia Nacional, si no en que Delgado ocultara la realidad. "No le queda otra que dimitir", ha resumido.

Preguntado si considera que la titular de Justicia está siendo objeto de chantaje por parte de Villarejo, el ex ministro popular ha asegurado que si Delgado hubiera partido de esa premisa para dar sus explicaciones, la situación podría haber cambiado. "Primero negó la relación y luego lo fue reconociendo. Lo que no se puede hacer es mentir", ha zanjado, apuntando que en las filtraciones se denota "familiaridad" con el ex comisario.

Zoido no descarta que el serial de grabaciones de Villarejo continue, aunque ha querido mandar un mensaje de respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad destacando que el cuerpo se caracteriza por su profesionalidad y cuenta con una organización "de lujo".

A su juicio, el problema de fondo en el caso del ex comisario es que las relaciones entre el poder judicial y la política han pecado de un exceso de confianza. Según Zoido, en algunos casos se han "pasado las barreras" y esos excesos hacen que algunas personas con "doble intención" puedan perseguir objetivos "fuera de la ley".